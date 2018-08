»Han vil ikke snakke. Jeg tror faktisk allerede, han er taget hjem.«

Sådan lød meldingen på André Riel i Mixed Zone efter AGF’s 1-0 sejr over Sønderjyske.

Øverst i artiklen kan du se højdepunkter fra opgøret

Den 27-årige AGF-angriber har ikke fået et eneste minuts spilletid i denne sæson. Og det er endda til trods for, at han er den ene af kun to angribere i AGF-truppen. Den anden, Kasper Junker, startede på bænken i dag til fordel for midtbanespilleren Jens Stage.

En våd klud i ansigtet på André Riel, hvis vej til spilletid synes tæt på umulig.

Han varmede ellers op sammen med Kasper Junker allerede i første halvleg. Og fra tribunen nåede man at tænke, at det måske var i denne kamp, at den kyniske afslutter skulle få chancen for et AGF-mandskab, som inden kampen kun havde scoret to mål i tre kampe.

Det er ikke blevet til mange minutter i 2018 for AGFs Andre Riel (tv.) Foto: Henning Bagger

Men i anden halvleg var André Riel slet ikke at finde langs sidelinjen sammen med de andre luntende udskiftere. Han sad på bænken resten af kampen, hvorfra han kunne se, at David Nielsen slet ikke brugte sin tredje udskiftning.

Selv afviser David Nielsen dog, at André Riel ikke er en del af cheftrænerens planer.

»I forhold til Riel så handler det om, at vi føler, at vi i Bundu og Junker har nogen, som vi kan bruge. Og i dag vil vi gerne have en stor og stærk spiller, og så brugte vi Bundu. Og efterhånden som kampene går, og vi måske bliver lidt mere komfortable og kommer højere op og spille på modstanderens banehalvdel, så vil André også være en angriber, vi kan bruge,« sagde David Nielsen.

Så han er ikke i overskud?

»Nej, der er ingen, der er i overskud. Så mange spillere har vi ikke.«

André Riel har fået sammenlagt spillet 38 minutter fordelt på to kampe for AGF i hele 2018. Så måske det ikke var overraskende, at den tidligere Helsingør-bomber havde travlt med at komme hjem fra Ceres Park.