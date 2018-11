Som noget nyt havde FC København rykket deres bandereklamer tættere på banen op til kampen mod FC Midtjylland i Parken. Dermed var der ikke længere så meget plads at benytte sig af, når man for eksempel skulle tage tilløb til et indkast.

Og som de fleste ved, er FCM glade for disse lange indkast. Normalt skal Kian Hansen bruge et længere tilløb, når han svinger bolden afsted ind i feltet. Det var bare svært, fordi bandereklamerne var rykket ind mod banen.

»Ja, det er en fræk lille detalje. Men sådan er det i fodbold, men må gerne lave små tricks. Jeg ved ikke lige med reglementet, men de gjorde det, og det er sådan, det er,« siger Erik Sviatchenko.

For selvfølgelig havde gæsterne fra FC Midtjylland bemærket ændringen, og FCM havde da også været ude og måle op. For ifølge reglementet skal der være én meter mellem bandereklamen og græsset, og den var der. FCM-lejren vidste det, fordi de havde tjekket det.

»Det ville undre mig, hvis de gjorde det til andre Superliga-kampe. Lad os se, om de gør de i de andre kampe.«

Men hæmmede det jer?

»Det betyder ingenting. Kian (Hansen red.) kan stadig kaste rigtig langt,og vores spil er mere end de lange indkast,« siger Erik Sviatchenko.

Undervejs i kampen måtte Kian Hansen dog ændre sin løbebane ved sine indkast, og han valgte sågar frivilligt at rykke et indkast længere tilbage for at få mere plads i første halvleg.

18 indkast fik FCM i alt, men ingen af dem havde den ønskede effekt. Så måske virkede tricket for FCK.

Hos FC København lyder meldingen dog, at det på ingen måde er et trick. Det var blot af rent praktiske årsager.

Manager Ståle Solbakken ved intet om flytningen, siger han. Og han lover, at bandereklamerne står på samme i andre Superliga-kamp.

Det er ihvertfald den besked, han selv har fået.