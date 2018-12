Der gik 69 minutter af Hobros kamp mod Brøndby, inden jyderne for første gang kom til en afslutning.

Forinden havde Allan Kuhns mandskab nærmest ikke vist sig på Brøndbys banehalvdel i et opgør, som Brøndby sad på fra start til slut.

Men da sidste sæsons Superliga-topscorer, Pål Alexander Kirkevold, kom ind efter 66 minutter skete der lidt. Det var derfor ikke overraskende, at det var nordmanden, der kom til afslutning tre minutter senere.

»Der bliver først kamp de sidste 25 minutter, da vi tager vores to angribere ud og sætter Pål og Edgar ind. Det var den tid, de kunne spille i dag, fordi de har været ude i lang tid. men det gav os noget tro på det, og det gav os noget pondus,« sagde Hobro-træner Allan Kuhn efter kampen, der sluttede 1-0 til Brøndby.

(Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Det kunne Pål Alexander Kirkevold, der i sidste sæson nettede hele 22 gange, ikke ændre på. Men nu hvor han er tilbage efter en længerevarende skade, er tanken, at han skal genantænde en noget Hobro-offensiv uden megen gnist.

»Nu skal vi lige have Pål klar, og så kommer der også nogle mål i foråret, når han er 100 procent klar,« siger Kuhn om angriberen.

Der er dog et lille aber dabei. I sommer var planen at sælge Kirkevold til udlandet, men en skade kom i vejen. Spørgsmålet er, om det sker igen, eller Hobro 'får lov' at beholde nordmanden til et forår, hvor der skal skal kæmpes intens mod nedrykning.

Svaret kommer i januar måned.