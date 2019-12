FC Nordsjællands cheftræner Flemming Pedersen var i højt humør efter sejren på 3-1 over AaB i fredag aftens Superliga-kamp.

»Det var sgu fint. Især i første halvleg. Her kontrollerer vi kampen totalt både defensivt og offensivt. Vel at mærke uden at dræbe den. Når regnskabet til foråret skal gøres op, er det tre point som disse, der kan vise sig at blive tungen på vægtskålen i kvalifikationen til mesterskabsslutspillet,« sagde Flemming Pedersen.

Han var ikke mindst tilfreds med angriberen Mohammed Kudus' præstation.

»Ghaneserens talent er meget, meget stort. Når man sammenligner ham med andre spillere i Superligaen, er hans tekniske og fysiske niveau fremragende. Men han skal blive klogere og vænne sig til det europæiske spil. Med det mener jeg, at han skal blive lidt stærkere i sine beslutninger og i sin forudseenhed. Udvikler han sig på disse områder, ser jeg ingen grænser for talentet,« sagde Flemming Pedersen.

FC Nordsjællands Mohammed Kudus i duel med AaB's Magnus Christensen i fredag aftens Superliga-kamp i Aalborg. Foto: Rene Schütze

Han håber, at Mohammed Kudus også er FCN-spiller i forårssæsonen.

»Der vil altid være en risiko for, at han smutter. Men han er klog. Derfor ved han udmærket, hvad der vil være bedst. Han kunne være taget afsted i sommer. Men han kan godt se, at Nordsjælland ikke er et dumt sted at være. Her får han ro til at udvikle sig,« sagde Flemming Pedersen.

Tidligere på efteråret havde Mohammed Kudus et spillemæssigt udfald, hvorefter Flemming Pedersen besluttede at placere ham på udskiftningsbænken i et par kampe.

»Det var et wake-up-call for ham. Efterfølgende har han i den grad taget handsken op,« sagde Flemming Pedersen.