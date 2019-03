Sikke et mål.

Med venstrebenet kanonerede Andreas Skov Olsen bolden i netmaskerne til FC Nordsjælland-føring på 2-1 i mandag aftens Superliga-udekamp mod FC Midtjylland.

Ikke desto mindre var hans humør på nulpunktet, da B.T.s udsendte mødte ham efter kampen.

»Selvfølgelig er jeg glad for ikke blot min scoring med venstrebenet, men også det mål, jeg laver til 1-0 på straffespark. Men når det er sagt, er jeg ligesom resten af holdet rigtig bitter. For når man fører 3-1, er det ikke godtnok kun at spille 3-3,« sagde Andreas Skov Olsen.

Mads Valentin Pedersen jubler over en scoring af holdkammeraten Andreas Skov Olsen. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Mads Valentin Pedersen jubler over en scoring af holdkammeraten Andreas Skov Olsen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Årsagen til at FC Nordsjælland ikke formåede at holdet to-måls-føringen forklarede Andreas Skov Olsen således:

»Efter en times spil er det som om filmen knækker for os. Det hele bliver noget rod for os, og det udnytter FCM selvfølgelig,« sagde Andreas Skov Olsen.

Den 19-årige angriber har nu lavet 17 mål i indeværende Superliga-sæson.

»Først havde jeg en målsætning om at lave 10 mål. Nu går jeg efter at nå det dobbelte inden sæsonen er ovre,« sagde han med et stort smil.

FC Nordsjællands cheftræner Kasper Hjulmand. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere FC Nordsjællands cheftræner Kasper Hjulmand. Foto: Jens Nørgaard Larsen

FC Nordsjællands cheftræner Kasper Hjulmand ærgrede sig over, at hans tropper ikke sikrede sig sejren over FC Midtjylland.

»Vi sigter jo efter kvalifikation til mesterskabsslutspillet. Havde vi vundet kampen, havde én sejr i de sidste to grundspilskampe været nok. Nu skal vi efter al sandsynlighed have point i dem begge,« sagde Kasper Hjulmand.

Han var dog udmærket tilfreds med sit holds spil den første time.

»Det er fantastisk, at vi kan spille så god fodbold. Desværre får vi i kampens slutfase ikke taget tilstrækkeligt initiativ, og det bliver afgørende,« sagde Kasper Hjulmand.