FC Midtjylland var bagud 1-2, da holdet gik til pause mod Brøndby. Og spillerne fik en opsang, fortæller aftenens dobbelte målscorer Marc Dal Hende.

»Vi får lidt en opsang. Ikke fordi vi skulle gøre så meget anderledes. Vi skulle sidde lidt højere i vores pres. Det var som om, de fik for god tid, og de var gode til at finde deres midtbanespillere ude i siden, og der skulle vi sidde lidt tættere, så de ikke fik tid til at bygge. Generelt være lidt tættere og mere aggressive.«

Blev der talt med store ord?

»Ja. Det var ikke fordi, det var en dårlig første halvleg, men de scorer to mål, og det må ikke ske på MCH Arena (FC Midtjyllands hjemmebane, red.).«

FC Midtjyllands Marc Dal Hende (tv) nettede to gange mod Brøndby. Foto: Henning Bagger Vis mere FC Midtjyllands Marc Dal Hende (tv) nettede to gange mod Brøndby. Foto: Henning Bagger

FC Midtjyllands cheftræner Kenneth Andersen mener dog ikke, at der var tale om en røffel til spillerne.

»Både spillerne og jeg er enige om, at første halvleg bliver spillet på Brøndbys præmisser. De vinder andenbolde, og vi får ikke gjort det, vi gerne vil,« siger han og tilføjer:



»Kæmpe, kæmpe cadeau til spillerne for det, de leverer i anden halvleg, hvor de fra start sætter sig på det og får skabt nogle store chancer, får udlignet, og så synes jeg, vi sidder på det derfra.«

Kampen var Kenneth Andersens anden som cheftræner, og med 3-2-sejren han er dermed endnu ubesejret efter i sin debut at have vundet 4-1 over FC Nordsjælland. Brøndby på den anden side har nu 13 point op til FC Midtjylland på 1. pladsen og seks op til tredjepladsen.