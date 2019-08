Det var en glad og tilfreds Jonas Wind, som B.T.s udsendte fangede til en snak efter FC Københavns sejr på 1-0 over Randers FC.

Anderledes kunne det naturligvis ikke være.

Det var nemlig den unge FCK-angriber, der på et hovedstød - og via Randers-stopperen Mathias Nielsens skulder - sendte bolden i netmaskerne, da kampen i den ordinære spilletids sidste minut blev afgjort.

»Jeg håber, jeg bliver tilkendt scoringen, og som jeg kan forstå det, har dommeren (Mads-Kristoffer Kristoffersen, red.) skrevet mit navn på kamprapporten,« sagde Jonas Wind med et stort smil.

For få dage siden hang han til gengæld med hovedet efter at have misbrugt FCK's sidste straffespark i den tabte kamp i Champions League-kvalifikationen mod Røde Stjerne fra Beograd.

»Dagen efter havde jeg det ikke særligt godt, men jeg synes, jeg er kommet rimeligt hurtigt videre,« sagde Jonas Wind.

Han erkendte, at det længe så ud som om kampen mod Randers FC ville ende målløs.

»Men jeg synes altså, det var os der lagde trykket de sidste 20 minutter. Derfor mener jeg, at sejren var fortjent,« sagde Jonas Wind.

Nu får FCK seks dages pause inden de på torsdag i Europa League-kvalifikationen møder Riga fra Letland hjemme i Parken.

»Det er et opgør vi helt klart gerne vil trække os ud af med en samlet sejr. Nu kommer vi desværre ikke i Champions League i denne sæson. Men det vil være et plaster på såret med kvalifikation til Europa League,« sagde Jonas Wind.

Holdkammeraten Jens Stage var også glad for sejren over Randers FC.

»Jeg synes, vi viser god moral. Vi tror så meget på vores koncept, at vi ikke går i panik, selvom vi langt ind ind i kampen ikke har scoret endnu,« sagde han.