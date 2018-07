Da spillerne var gået i omklædningsrummet efter første halvleg i Parken søndag aften, kom en gammel kending på banen.

For brasilianske Cesar Santin havde lagt vejen forbi sin gamle hjemmebane for at blive hyldet.

»Jeg er glad for at være her,« sagde Cesar Santin, der i løbet af første halvleg måtte se Dame N'Doye stjæle titlen som all time-topscorer i FCK for ham.

For med de tre mål søndag aften, har senegaleseren nu scoret 85 mål i alt for FC København.

Cesar Santin står noteret for 84.

»Jeg er meget glad på hans vegne. Det er en stor dag for mig at være tilbage, og jeg er glad på hans vegne,« sagde Cesar Santin, der modtog store klapsalver fra hjemmepublikummet.

Og den lidt sjove situation var da også noget, som en meget glad og kæk Ståle Solbakken ikke kunne lade være med at kommentere på, da han mødte pressen efter kampen.

»Det var en mærkelig situation, at Cesar kom ind. Vi har ikke set ham, siden han rejste. Det skulle være hans store dag, og så kom N’Doye bare og smækkede ham tilbage. De har spillet 100 kampe sammen. Så kommer han tilbage for hyldesten, og så bliver rekorden taget fra ham,« sagde nordmanden, der var i et vældigt humør efter kampen, hvor han nærmest grinede i ét væk og sendte flere stikpiller afsted til Dame N'Doye, som han mener, er i fremgang med sin form, der stadig mangler lidt.

»Jeg ved, hvordan han holder ferie. Det er ikke kun træning i hvert fald, så det er en del af det,« sagde Ståle Solbakken med sit velkendte lumske smil.

Også holdkammeraten Viktor Fischer kunne ikke lade være med at stikke lidt til Dame N'Doye efter kampen.

»Det lader til, han er ved at finde sin form. Det har ikke set sådan ud de første par kampe, men det så sådan ud i dag,« sagde Viktor Fischer også med et smil, inden han gik tilbage i omklædningsrummet.

Og Dame N'Doye selv? Han var meget ydmyg og en - dog meget smilende - mand af få ord efter kampen.

» Det var en fantastisk kamp, og holdet leverede en fantastisk præstation. Det er fantastisk at være topscorer i FC København, men det vigtigste er, at vi bliver ved med at fokusere på vores præstationer,« sagde senegaleseren.