Claus Nørgaard fik med sejren på 3-1 over Brøndby IF en fremragende debut som vikarierende cheftræner i Superliga-klubben Esbjerg fB.

B.T. spurgte ham efterfølgende om resultatet giver ham lyst til at sætte sig permanent på jobbet som cheftræner i stedet for hollænderen John Lammers, som vestjyderne fyrede for en uge siden.

'Her og nu er jeg ikke interesseret i at blive cheftræner i Esbjerg fB. Jeg kom til klubben i sommer, fordi jeg gerne vil bruge mine kompetencer i rollen som assistenttræner. Det synspunkt har ikke ændret sig,' sagde Claus Nørgaard, der svarede således på spørgsmålet om flere Esbjerg-sejre, kan få ham til at skifte mening:

'Det er et hypotetisk spørgsmål. Lige nu er vi bare sindsygt glade for sejren over Brøndby. Jeg synes, vi kollektivt stod godt, men individuelt var der også flere gode præstationer.'

Jimmi Nagel, billedet, er sportschef i Superliga-klubben Esbjerg fB. Foto: Frank Cilius Vis mere Jimmi Nagel, billedet, er sportschef i Superliga-klubben Esbjerg fB. Foto: Frank Cilius

Han blev rost til skyerne af Esbjerg fB's sportschef Jimmi Nagel.

'Vi er glade for, at han har taget trænerstafetten, mens vi befinder os i en periode, hvor vi skal finde en langsigtet løsning. Præstationen og sejren over Brøndby er et bevis på, at han er en dygtig og kompetent træner. Men det ligger ikke i kortene, at han skal være cheftræner. Så planen er at han efter sit vikariat skal tilbage som assistenttræner,' sagde Jimmi Nagel.

Der tales i kulissen om, at Færøernes landstræner, Lars Olsen, står til at blive tilbudt jobbet som cheftræner i Esbjerg fB.

'Jeg ønsker ikke at kommentere på nogle navne. Nu kigger vi os godt og grundigt om, Men vi har ikke sat nogen deadline for, hvornår der skal være noget på plads. Det er sådan, at vi hellere vil bruge en ekstra uge og finde den rigtige end lave en hovsaløsning,' lød Jimmi Nagens slutreplik.