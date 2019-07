Efter den dramatiske kamp mellem Randers og Brøndby opstod der er en speciel situation nede i mixed zone.

Det skete, da Randers-angriber Emil Riis blev spurgt ind til en episode i første halvleg, hvor det klart så ud til, at han brugte hånden til hjælp, da han gik forbi Paulus Arajuuri og scorede til 1-0.

Netop som den unge angriber havde sagt, at han ingen kommentarer havde til situationen, dukkede Randers-træner Thomas Thomasberg op bag ved ham.

»Riis, du kan bare sige det, som det er. Vil I gerne vide, om der var hånd på, eller hvad? Kunne I ikke selv se det?«

Emil Riis og Paulus Arajuuri i duel på banen. Efter kampen var de heller ikke helt enige. Foto: Bo Amstrup

»Jo, der var hånd på,« svarede en journalist.

»Godt, så er den ikke længere,« sagde Thomasberg og forlod området igen.

Unge Emil Riis skyndte sig derefter at udnytte situationen til at lukke emnet definitivt.

»Ja, som Thomas siger, så kan I jo selv se det, og så må I vurdere ud fra det.«

Thomasberg skulle dog vende tilbage lidt senere. For nede i mixed zone havde Paulus Arajuuri lidt mere på hjerte i forhold til hele episoden.

»Alle, som var på stadion, så, hvad der skete. Men desværre så dommerne det ikke,« sagde han og sendte en stikpille afsted mod Emil Riis.

»Jeg synes, det er virkelig dårlig sportsmanship, for han gør det 100 procent med vilje. Men det er sådan, det er. Det er fodbold,« sagde den finske midterforsvar.

Lidt senere vendte Thomas Thomasberg så tilbage til mixed zone.

Thomas Thomasberg. Foto: Bo Amstrup

Og til spørgsmålet, om hvorvidt Emil Riis udviste dårlig sportsånd, var svaret klart og kontant.

»Hvad vil du have, han skal sige? Skal han stoppe op og sige, der er frispark? Det vil de sgu heller ikke selv have gjort,« sagde Thomasberg, inden han dog påpegede, at han selvfølgelig ikke bifalder spillerne for at tage ulovlige midler i brug.

»Selvfølgelig appellerer vi aldrig spillerne til, at de skal bruge hænderne eller andre ulovlige midler. Men det er en del af fodboldspillet, at det engang imellem sker. Så det er jo ikke noget, jeg bifalder overhovedet,« sagde Randers-træneren, inden også han sendte en stikpille mod Brøndby-lejren.

»Og så var det også lidt usportsligt, at de laver et par straffespark, som ikke bliver dømt.«