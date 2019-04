Skal man tro Brøndbys sportsdirektør Ebbe Sand, er de blå-gule nu tæt på en ansættelse af en ny cheftræner.

Onsdag i den kommende uge er tidligere blevet beskrevet som en skæringsdato i forhold til den vigtige ansættelse. Men der kan godt gå nogle dage ekstra, inden Brøndby har manden på plads, der i fremtiden skal tegne tegne butikken på vestegnen.

»Det er ikke afgørende, om det lige bliver 1. maj. Den kan godt blive overskredet med nogle dage, men vi arbejder selvfølgelig på at have trænersituationen på plads så hurtigt som muligt,« siger Ebbe Sand til B.T.

B.T. har tidligere fortalt om dialog med den nu tidligere FC Nordsjælland-træner Kasper Hjulmand og den tidligere norske mestertræner Kåre Ingebrigtsen, men om det er én af de to, der til sidst kommer op ad hatten, er endnu for tidligt at sige.

Foto: Claus Bech

Hvor er I henne i processen? I den helt afsluttende fase?

»Vi er i dialog med flere spændende kandidater, og det handler selvfølgelig om at gøre arbejdet godt og være sikker på, at vi træffer den rigtige beslutning og får den rigtige træner.«

Du har før sat ord på Kasper Hjulmand. Er der en deadline på, hvornår han skal melde tilbage om, hvorvidt han er interesseret i jobbet eller ej - og hvordan ser dialogen ud med ham?

»Det har jeg ingen kommentarer til, og det har jeg heller ikke til, om jeg overhovedet har en dialog med ham. Jeg kommenterer ikke på konkrete træneremner,« siger Ebbe Sand.

(Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Brøndby tabte søndag 0-1 til Esbjerg hjemme på Brøndby Stadion. Dermed er målsætningen om minimum en bronzemeldaje nu seks point væk. Alligevel fastslår, Ebbe Sand, at klubbens midlertidige træner, Martin Retov, ikke kan udelukkes som en permanent løsning.

Hvad med Retov? Har han levet op til forventningerne?

»Han er også i spil. Det er selvfølgelig tungt at stå her lige her og nu. Vi havde en kæmpe mulighed i dag. Det var den berømte seks points-kamp i fodboldens verden. I stedet for, vi står seks point bagefter, skulle vi have været foran Esbjerg på en bedre målscore. Så det er et mega tungt nederlag. Også når man kigger på kampen og på, hvor mange chancer og afslutninger, vi havde. Nu har jeg lige fået statistikken på det, og i forhold til sandsynligheden for, at vi skulle vinde den her kamp, hed den 76-77 procent ifølge vores statisktikere. Så det er selvfølgelig et fuldstændig unødvendig nederlag.«

Var det egentlig en fornuftig beslutning at fyre Alexander Zorniger i forhold til, hvor I står nu?

»Det er jo hypotetisk, så det kan jeg ikke svare på. Men selvfølgelig mener jeg stadig - uafhængigt af resultaterne og af at vi er mega skuffede nu - at det klart var den rigtige besluning.«

I vandt sidst i Herning, men tabte nu til Esbjerg. Det er vel ét skridt frem og to tilbage?

»Det kan man godt sige. Det er et kæmpe skridt tilbage. Der er stadig fire kampe og 12 point at spille om, men det er meget at hente seks point på fire kampe. Men vi skal selvfølgelig tro på det. Og bliver det ikke en tredjeplads, er en fjerdeplads også rigtig, rigtig vigtig. Vi håber og tror selvfølgelig på, at vi kan vinde i Parken i pokalfinalen, men gør vi ikke det, er det utrolig vigtigt, at man klør på og kigger fremad, for fjerdepladsen giver jo adgang til en kamp om den sidste plads i Europa,« slutter Brøndbys sportsdirektør.