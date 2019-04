Det er langt fra sikkert, at Vejle Boldklub får målmand Pavol Bajza med i søndagens Superliga-bundkamp mod Sønderjyske.

Således flød blodet så meget fra en flænge i slovakkens ben, at han måtte udgå i pausen af mandag aftens uafgjorte Superliga-kamp mod AGF.

»Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvorvidt han kan spille mod Sønderjyske. Men skaden er den samme som han pådrog sig for et par uger siden mod Esbjerg,« sagde Vejle-træner Constantin Galca, der heller ikke havde Melker Hallberg med i hele kampen.

»Udskiftningen af ham skyldtes, at han havde ondt i maven. Måske fordi han havde spist noget, han burde have holdt sig langt fra,« sagde Constantin Galca med et skævt smil.

Efter en målløs første halvleg kom AGF foran 1-0 på en scoring af Jens Stage.

Efterfølgende gik AGF's målmand Kamil Grabara helt i sort. Således var han leveringsdygtig i to graverende fejl, hvorefter Vejle pludselig førte 2-1.

Vejles andet mål blev scoret af Superliga-debutanten Jonas Søgaard Andersen.

»Selvfølgelig var det rart at blive noteret for et mål. Men ret beset burde Grabara have reddet, så det er vel ikke helt forkert at sige, at jeg var en smule heldig,« sagde Jonas Søgaard Andersen.

Vejle Boldklubs Jonas Søgaard Andersen har scoret til 2-1 i mandag aftens Superligakamp mellem AGF og Vejle Boldklub på Ceres Park i Aarhus. Foto: Henning Bagger Vis mere Vejle Boldklubs Jonas Søgaard Andersen har scoret til 2-1 i mandag aftens Superligakamp mellem AGF og Vejle Boldklub på Ceres Park i Aarhus. Foto: Henning Bagger

Han ærgrede sig over, at AGF i dommerens tillægstid fik scoret til 2-2.

»Jeg synes, vi havde fortjent sejren. Vi spillede i store dele af kampen bedre end AGF. Og de tre point i bunden af Superliga-nedrykningsspillet kunne vi godt have brugt. Nu er det status quo pointmæssigt, så vores situation er stadig meget kritisk,« sagde Jonas Søgaard Andersen.

Han var i efteråret udlejet til Kolding.

»Mit mål er at jeg på sigt bliver så god, at jeg kan bide mig fast på vores Superliga-hold,« lød Jonas Søgaard Andersens slutreplik.