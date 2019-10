AGF-træner David Nielsens humør var langt fra i top, da B.T. mødte ham efter hans tropper havde tabt Superliga-hjemmekampen mod FC København 1-2.

»Vi gør i kampen mange rigtige ting. Men jeg er irriteret over, at ikke vi ikke gør de små ting super godt. Eksempelvis lukker vi unødvendigt et mål ind efter et kvarters spil. Pludselig er vi bagud, og det er ikke godt. For FCK's defensiv er uhyggelig stærk. De er disciplinerede og laver overhovedet ingen fejl,« sagde David Nielsen.

Han var heller tilfreds med dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen i situationen, hvor FCK-stopperen Victor Nelsson er i duel med AGF-angriberen Mustapha Bundu.

»Jeg forstår ikke, at vi ikke får frisparket. Det giver for mit at se ingen mening, at FCK får det tilkendt. Når sådanne ting sker, reagerer jeg kraftigt på sidelinien,« sagde David Nielsen.

AGF's cheftræner David Nielsen. Foto: Henning Bagger Vis mere AGF's cheftræner David Nielsen. Foto: Henning Bagger

Det var AGF's tredje nederlag i træk i Superligaen.

»Mod Randers var vi dårlige. Mod Silkeborg mistede vi i slutningen af kampen hovedet og i aften mod FCK synes jeg, vi leverede en fin indsats. Hvad angår min trænerfremtid er der intet nyt. Jeg har lige tabt tre kampe i streg, så jeg har rigeligt andet at se til,« lød David Nielsens slutreplik.

Midtbanegeneralen Nicolai Poulsen ærgrede sig også over nederlaget.

»Langt henad vejen synes jeg, at vi var bedst. De har måske bolden mest, men det er os der har de største og fleste målchancer. Når jeg har mødt FCK, har indsatsen tit være god. Alligevel er det ofte ikke lykkedes at erobre point. De er altså rigtig gode til at få det maksimale ud af det minimale. Kald det bare kynisme,« sagde Nicolai Poulsen.

AGF skal i kamp igen på torsdag mod OB i DBU Pokalen.