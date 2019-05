Det hører til sjældenhederne, at AGF's supportere hylder modstanderens spillere.

Men da den aarhusianske Superliga-klub søndag aften besejrede AaB 2-0 og dermed spillede sig videre i kampen om en adgangsbillet til efterårets Europa League-kvalifikation, blev der vendt godt og grundigt om på tingene:

Før kampen gav de Rasmus Würtz en gave, fordi han i en pokalkamp for et par år siden på Ceres Park i Aarhus havde udvist stort sportsmanship ved under en dramatisk situation ikke at have valgt at forlade banen, da AGF-tilhængerne ellers havde opført sig mindre pænt. Og da Kasper Risgård blev udskiftet i anden halvleg, overdængede de ham med stående ovationer.

»Jeg er ufattelig taknemmelig for den afsked AGF-supporterne gav mig. Tænk at alle rejste sig op og klappede. Det havde jeg i min vildeste fantasi ikke forestillet mig ville ske, da jeg jo hernede i Aarhus i mange år har været en af fjenderne. Det var virkelig rørende,« sagde Kasper Risgård.

AGF's Casper Højer Nielsen og Jakob Ankersen i duel med AaB'erne Patrick Kristensen og Kasper Risgård. Foto: Ernst van Norde Vis mere AGF's Casper Højer Nielsen og Jakob Ankersen i duel med AaB'erne Patrick Kristensen og Kasper Risgård. Foto: Ernst van Norde

Han har dog ikke i sinde at lave sin beslutning om karrierestoppet om.

»Nu har jeg gået med tanken i flere måneder, men jeg har konstateret, at det altså er sindsygt svært at skulle tage afsked med et job, man holder rigtig meget af. Endnu kan jeg ikke fortælle, hvad jeg skal lave efter sommerferien. Men jeg forventer, at der snart kommer en udmelding,« sagde 36-årige Kasper Risgård,

Rasmus Würtz, der er et år yngre end Kasper Risgård, var lige så imponeret over AGF-supporterne.

»Deres gestus var imponerende. Jeg synes, det var flot, at de klappede af både Kasper og mig,« sagde Rasmus Würtz og tilføjede:

AaB's Rasmus Würtz i duel med AGF's Bror Blume. Foto: Ernst van Norde Vis mere AaB's Rasmus Würtz i duel med AGF's Bror Blume. Foto: Ernst van Norde

»Men her efter kampen er jeg altså følelsesmæssig enormt hårdt ramt. Nu har jeg spillet min sidste Superliga-kamp. Det er specielt, og vel egentlig ikke gået helt op for mig endnu,« sagde Rasmus Würtz med tårer i øjnene.

Selvom AaB i denne sæson ikke har klaret sig specielt godt, mener han, at fremtiden ser lys ud for klubben.

»Der er masser af kvalitet i både holdet og spillerne. Men det kan da godt være, at man i sommerens transfervindue skal hente en spiller med stor erfaring ind. Ellers synes jeg, at der er et skarpt og fagligt dygtigt trænerteam omkring holdet. Desværre løb vi i foråret ind i et par mavepustere, der har betydet, at målsætningen om en top seks-placering ikke er blevet opnået. Efter disse oplevelser har vi ikke præsteret godt nok, men vi har set, at det ser godt ud, når vi på de gode dage når topniveauet,« lød slutreplikken fra Rasmus Würtz.

Mens Kasper Risgård nåede at spille 348 førsteholdskampe i AaB, blev Rasmus Würtz noteret for 487 optrædender på traditionsklubbens bedste hold.