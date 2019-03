Det bliver ikke forbigået i tavshed, at AGF fik udvist unge Benjamin Hvidt i søndagens Superliga-kamp i Aalborg mod AaB.

»Vi har tænkt os at sende en protest til DBU's disciplinærudvalg, for jeg har altså svært ved at se, hvorfor Benjamins forseelse skal kunne give et rødt kort,« sagde AGF's sportsdirektør Peter Christiansen med et ansigtsudtryk, der signalerede frustation.

I det hele taget var Peter Christiansen ikke tilfreds med dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen præstation.

»Der er lidt historik med den pågældende dommer. Vi kan bare sige, at det ser ud til at være svært, at få de kendelser, som vi gerne vil have, til at gå vores vej. Det er vist det, jeg kan sige uden at jeg skal ind i disciplinærinstansen for at forklare mig,« sagde Peter Christiansen med et skævt smil.

AaB's Philipp Ochs får flyvetur af AGF's Benjamin Hvidt i søndagens Superliga-kamp i Aalborg. Foto: Henning Bagger Vis mere AaB's Philipp Ochs får flyvetur af AGF's Benjamin Hvidt i søndagens Superliga-kamp i Aalborg. Foto: Henning Bagger

Han ærgrede sig over, at AGF slutter Superliga-grundspillet på en niendeplads og nu skal duellere med Sønderjyske, AC Horsens og Vejle om fortsat eksistens i dansk fodbolds bedste række.

»Det er skuffende, at vi ikke placerer os i top-6. Det havde betydet meget for holdets udvikling, hvis vi i forårssæsonens resterende del skulle have deltaget i mesterskabsslutspillet. Nu går sæsonen videre, og det må vi allerede fra i morgen (mandag, red.) forholde os til,« sagde Peter Christiansen.

Han forklarede AGF's knap så gode sæson således:

»Vi indleder den med en række uafgjorte kampe, og erobrer ingen i november. Alt i alt står vi nu og mangler fem-seks point. Der er nu lagt op til 'dogfight' mod Sønderjyske, Horsens og Vejle. Sådan er det jo, og det må vi forholde os til,« lød Peter Christiansens slutreplik.