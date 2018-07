Ikke siden 2009 har Vejle Boldklub været i Superligaen, men nu er de her, og det kunne i den grad mærkes i anden runde af Superligaen.

Af de knap 19.000 tilskuere, et imponerende tal i sommerferien, på Brøndby Stadion havde traditionsklubben Vejle Boldklub en stor ære af tilskuertallet. Et skud på mellem 600-800 fans fra den jyske klub havde taget turen til Sjælland, og de blev ikke skuffede.

Oprykkerklubben overraskede med 1-1 på et af de sværeste steder at spille i Danmark, og efterfølgende viste udeholdets fans da også deres respekt for resultatet, da dele af fansene blev længe efter kampens sidste fløjt og klappede spillerne ud i bussen.

Vejle er tidligere mesterskabsklub og har en stor fanskare, så det er en sovende kæmpe, der er vågnet og nu er tilbage i den fineste række. I en tid med meget snak om tilskuerkrise i Danmark er det bare at hilse dem velkommen tilbage!