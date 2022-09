Lyt til artiklen

'Lille spejl på væggen, hvornår er vi fri for Thorup?'

Sådan lød det fra en FCK-fan, der spurgte ud i det åbne forum på Twitter ved brug af hashtagget #FCKlive, der ofte bruges af klubbens fans.

Et overraskende like dukkede op, for det kom fra den vragede FCK-stjerne Peter Ankersen, der har over 5000 følgere på mediet.

De digitale fodspor blev derpå delt flittigt på mediet, for det var da opsigtsvækkende, at en FCK-spiller tilsyneladende gik offentligt ud for at ytre, at han mente, at træner Jess Thorup skulle ud af vagten.

Men trods manglende spilletid til den tidligere landsholdsspiller og en solid slingrekurs i Superligaen for FCK, så skal man altså ikke tage hans like for gode varer, fortæller Ankersen.

Der er nemlig en god forklaring på hele miseren, og det skyldes ulovlig indtrængen på hans konto.

'Min Twitter er desværre blevet hacket, så den er blevet lukket ned,' skriver højrebacken i en kortfattet story, som han har delt på Instagram, hvor han stadig er aktiv og har tæt på 30.000 følgere.

Den 31-årige forsvarer med fortid i Serie A er kommet en del længere væk fra holdet på det seneste, og han har ikke spillet siden 3-0-sejren mod Lyngby, som fandt sted 19. august. Han har endda været helt uden for truppen ved flere lejligheder, uden at en skade er blevet meldt ud.

FCK spiller onsdag aften anden Champions League-kamp mod Sevilla, og Ankersen var ikke med på bænken mod Dortmund, selvom han er registreret til at kunne spille i verdens bedste klubturnering.