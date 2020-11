FC København henter forstærkning til den sportslige ledelse. Hos ærkerivalerne vel at mærke.

For klubben har netop meddelt, at man har indgået et samarbejde med mentaltræner Christian Engell, som netop har sagt op i Brøndby IF.

Det skriver FCK på sin hjemmeside.

»Christian er en stor kapacitet inden for sit felt, og han kommer til med stor erfaring og store ambitioner,« siger William Kvist, der er midlertidig leder af den sportslige ledelse, og tilføjer:

Christian Engell (th.), da han var mentaltræner i Brøndby IF. Foto: Marie Hald Vis mere Christian Engell (th.), da han var mentaltræner i Brøndby IF. Foto: Marie Hald

»Han skal lede udviklingen af den mentale del, som er en integreret del af den performancekultur, der skal være i en klub som FCK. Vi ser meget frem til at få ham ombord.«

Netop William Kvist har tidligere arbejdet sammen med Christian Engell, da han selv har brugt ham som mentaltræner i løbet af karrieren.

»Det er ingen hemmelighed, at vi har haft et godt samarbejde gennem rigtigt mange år. Derfor var det også vigtigt for mig, at beslutningen om at ansætte Christian på ingen måde blev min alene,« lyder det fra Kvist.

Christian Engell skal lede det sportspsykologiske arbejde i klubben, oplyser FCK, og hovedpersonen selv ser da også frem til at begynde i sit nye job.

»Jeg ser frem til at tage det store ansvar på mig, der ligger i at videreudvikle den fantastiske vinderkultur og vindermentalitet, der er så afgørende i FCK. Ikke mindst, så vi også fremover kan levere de magiske europæiske aftener i Parken,« forklarer Engell og fortsætter:

»Det er de ambitioner, der altid har tændt mig, og som jeg glæder mig meget til at forfølge sammen med mange dygtige kollegaer.«

Onsdag meddelte Brøndby IF, at den nu forhenværende mentaltræner i klubben havde valgt at opsige samarbejdet.

Christian Engell tiltræder i sin nye stilling hos FCK 1. december.