Selvom Brøndby har opbygget det, der ligner et afgørende forspring ned til FC Midtjylland, afviser de at tale om guld. I stedet kører Brøndby Caroline Wozniacki-stilen og tager én kamp ad gangen.

Det er ikke til at vride et ord om at være guldfavoritter hos hverken Brøndby-spillerne eller hos træner Alexander Zorniger.

Og det på trods af, at Brøndby efter weekendens runde i Superligaens slutspil spillede sig frem til et forspring på fem point ned til FC Midtjylland med bare fem kampe tilbage af sæsonen.

Alligevel er det med mesterskabet ikke noget, de taler om. Det stod klart, da BT mandag besøgte Brøndby Stadion, hvor spillerne tog en rask løbetur efter søndagens sejr på 4-3 mod FC Nordsjælland.

Det nærmeste en Brøndby-spiller kom på at kalde holdet for guldfavorit, var midtbane-manden Kasper Fisker.

»Selvfølgelig har vi spillet os selv i en rigtig god position, når vi ligger, som vi gør. Det kan vi ikke lyve os fra. Men det vigtigste for os er ikke at tænke på den stilling. Der er kæmpe kampe foran os nu,« sagde han.

Men vil det være fair at kalde jer for guldfavoritter?

»I må selv bestemme, hvad I vil skrive. Vi fører med fem point med fem kampe tilbage, og så må I vurdere, om vi er favoritter eller ej. Vi vil vinde den næste kamp, og det fokuserer vi 100 procent på,« slog Kasper Fisker fast.

Så kom turen til målmand Frederik Rønnow. Men landsholdsspilleren var slet ikke interesseret i at tale om mesterskab eller guld til Brøndby.

»Jeg kan ikke se, hvorfor det skal være så afgørende, om vi eller andre skal kalde os for favoritter. Vi skal bare blive ved med at gå ind til hver kamp med tro på tingene og den kvalitet, vi har leveret. Det har båret frugt indtil videre, og det holder vi fokus på. Jeg kan ikke se, hvorfor det skal være afgørende, hvad vi siger og ikke siger,« sagde Frederik Rønnow og fortsatte:

»Vi ved godt, at vi har præsteret godt, og at den seneste uge har været rigtig betydningsfuld. Men det har den kun været, fordi vi har fokuseret på hver enkelt kamp. Og lad os nu blive ved med det.«

Men kan du forklare, hvorfor det er bedst at lade være med at tale om guld?

»Jamen, fordi det er underordnet. Det handler om at vinde fodboldkampe. Jeg ved godt, at I (medierne, red.) vil have, at vi siger en hel masse. Det er vel derfor, at I spørger efter hver kamp og har gjort det de seneste seks måneder. Men det jo jeres job at lave en eller anden sensationshistorie. Vi prøver bare at lave den via præstationerne på banen i stedet.«

Det er vel ikke sensationelt at spørge til mesterskabet, nå nu I fører med fem point?

»Nej, men I kommer alligevel hver dag og spørger. Det er underordnet for mig. Vi skal bare koncentrere os om det, der sker på banen,« påpegede Frederik Rønnow.

Men det følger vel med, når man som Brøndby er en af landets største klubber. Så kommer de spørgsmål jo?

»Ja, selvfølgelig. Og vi er også glade for, at det kommer. Det bevidner jo, at vi har gjort noget godt, og det skal vi bare blive ved med,« sagde målmanden, der med flere flotte præstationer har været en grundsten i Brøndbys måske kommende guldsæson.

En præstation, som netop har fået Frederik Rønnow solgt til tysk fodbold for 25 millioner kroner.

BT gav det med guldsnakken et sidste forsøgt hos cheftræner Alexander Zorniger. Men tyskeren lukkede kategorisk af for den del.

»Jeg taler ikke om mesterskabet. Alt er gået så godt indtil nu, fordi vi fokuserer på næste kamp. Jeg forstår, hvorfor I spørger, men det er fuldstændig lige meget i forhold til vores kommende kamp,« sagde Alexander Zorniger og tilføjede så:

»Du skal aldrig gøre dig selv til favorit. Det kan andre gøre. Men ikke af os selv.«