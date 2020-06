Fra 27. juni kan du for blot 299 kroner rejse Danmark ubegrænset rundt i otte dage med det nye rejsepas. Men er du fodboldfan, får du næppe glæde af tilbuddet.

For selv om rejseaktiviteten øges, så må der fortsat ikke være udefans til stede ved Superliga-kampene i denne sæson.

»Det er der to årsager til. I den situation, vi er i nu, ønsker vi for det første ikke at signalere, at vi bidrager til en øget bevægelse af folk rundt om i landet,« siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, til B.T. og fortsætter:

»Den anden årsag er, at de restriktioner og procedurer, man skal ud i for at kunne håndtere at have tilskuere i det hele taget i den nuværende situation, vil blive yderligere kompliceret, hvis man også har udebanefans på stadion.«

Trods det nye rejsepas skal fodboldfans ikke forvente at komme på stadion til Superliga-kampene i denne sæson. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Trods det nye rejsepas skal fodboldfans ikke forvente at komme på stadion til Superliga-kampene i denne sæson. Foto: Liselotte Sabroe

Rejsepasset, der giver 50.000 danskere mulighed for at rejse billigt rundt med offentlig transport, er en del af en sommerpakke, som skal sætte gang i forbruget efter coronaepidemien.

Derfor kan det virke mærkværdigt, at du kan rejse på tværs af landet i et fyldt tog, mens du fortsat ikke må se dit fodboldhold spille på udebane.

Men ifølge Claus Thomsen skyldes det, at man ikke vil risikere at gå for hurtigt frem.

»Det er både et forsigtighedsprincip, men også fordi vi skal organisere og eksekvere på en ny måde, hvor det er en fordel, hvis vi gør det meget sikkert. For så kommer vi hurtigere tilbage til at have flere fans på stadion, herunder udebanefans.«

Brøndby IF fik lov at få 3.000 fans af hjemmeholdet med på stadion til opgøret mod FC København i weekenden. Foto: THIBAULT SAVARY Vis mere Brøndby IF fik lov at få 3.000 fans af hjemmeholdet med på stadion til opgøret mod FC København i weekenden. Foto: THIBAULT SAVARY

Divisionsforeningens direktør forstår dog, hvis det vækker undren, at man kan rejse, som man vil – og opfordres til det – mens der stadig er lukket for adgang til udebaneafsnittene på de danske Superliga-stadioner og lukket for fans i togene.

»Det kan jeg godt forstå. Men det er nu engang sådan, at fodboldkampe er udpeget som begivenheder, der er omgivet af nogle særlige restriktioner. Og hvis vi skal bevæge os i forhold til det, så vi får flere tilskuere på stadion, så er vi nødt til at gøre det så sikkert som muligt, for ellers kommer vi ikke derhen,« siger Claus Thomsen.

Derfor siger de nuværende regler, at der i denne sæson ikke kommer udefans på stadion.

Et scenarie, der dog gerne skal ændres frem til den nye sæson, hvis det står til Divisionsforeningens direktør.

Lyngby tilskuere under superligakampen mellem Lyngby Boldklub - OB på Lyngby Stadion, mandag den 22 juni 2020. Kampen var den ene af tre testkampe, hvor der blev åbnet for mere en 500 personer på stadion - men ingen udefans. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Lyngby tilskuere under superligakampen mellem Lyngby Boldklub - OB på Lyngby Stadion, mandag den 22 juni 2020. Kampen var den ene af tre testkampe, hvor der blev åbnet for mere en 500 personer på stadion - men ingen udefans. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er rigtig vigtigt for os, at når næste sæson begynder, så er det med noget, der ligner fuld kapacitet. Og vi mener, det er noget, vi kan gøre fuldt forsvarligt blandt andet ved at sektionere stadion og have nogle kontrollerede processor for, hvordan man ankommer, er på stadion og forlader stadion igen,« siger Claus Thomsen og tilføjer:

»Men vi er nødt til at vise, at vi kan have tilskuere på stadion fuldt forsvarligt, og det skal vi demonstrere meget effektivt, for ellers går der potentielt længere tid, inden vi kan få flere fans tilbage på stadion.«

Der resterer på nuværende tidspunkt seks runder af Superligaens mesterskabsspil og tre runder i nedrykningspuljerne. Der er endnu ikke oplyst en dato for den nye Superliga-sæson, men Claus Thomsen har tidligere oplyst, at man satser på en sæsonstart omkring 1. september.