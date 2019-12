Han er kun 17 år gammel, er vokset op på Vestegnen og kan søndag blive den afgørende joker, som FC København får brug for i derbyet mod Brøndby.

Hvidovre-drengen Mohamed Daramy er altså vokset op på grænsen til fjendeland, når nu han har valgt at iføre sig en hvid trøje i stedet for en gul.

Og stortalentet er startet inde i de seneste to Superliga-kampe for FCK. Nu drømmer han så om også for første gang at komme på banen i et derby.

»Jeg glæder mig rigtig meget. Det bliver fedt, og alle har ventet på den her kamp. Det er bare en kamp, der skal vindes. Det vil betyde rigtig meget for os at vinde denne kamp, så vi kan gøre det til en tæt kamp om guldet med FC Midtjylland,« siger Mohamed Daramy.

Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Foto: Niels Christian Vilmann

Det er allerede blevet til spilletid i 11 af FC Københavns 17 Superliga-kampe. Det er ikke mange 17-årige, der får lov til det i hovedstadsklubben.

Men troen på Daramy er stor - også fra manager Ståle Solbakken, der har hevet sin unge komet til siden og serveret store ord.

»Ståle har sagt til mig, at han ikke er bange for at starte med mig inde nu. Han tror mere på mig og stoler mere på mig,« siger Mohamed Daramy, der tager rosen til sig.

»Det betyder rigtig meget, og det er rigtig fedt at få sådan noget at vide. Så ved jeg, at jeg bare skal kæmpe endnu hårdere, for så skal startpladserne nok komme.«

Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Foto: Niels Christian Vilmann

FC København har på kanterne spillere som blandt andre det dyre indkøb Pep Biel og Nicolaj Thomsen, men det var Daramy, der startede i storkampen mod FC Midtjylland og efterfølgende var en af få, der fik ros af Ståle Solbakken efter 4-1-lussingen.

Nu vil han holde fast i den startplads, som dog var vekslet til en tribunetur i Schweiz - nok med spareplaner for øje.

»Jeg har trænet godt og spillet godt i de kampe, jeg har fået. Det har nok været mine indhop, der har været gode. Det har gjort, at jeg er kommet tættere på holdet. Det er rigtig fedt, og jeg skal selvfølgelig ikke stoppe nu, hvor jeg er så tæt på. Jeg skal bare blive ved,« siger Mohamed Daramy.

Søndag kl. 11.45 kan han så få sin første start og sine første minutter i et derby, hvis han bliver valgt blandt de 11 startere i FC Københavns kamp mod Brøndby.