Hvad kan være bedre end at se sit hold score og vinde i overtiden over den altoverskyggende ærkerival?

Det kan det, hvis det er ens egen søn, der står bag den altafgørende scoring.

Søndag bliver en dag, FC Københavns 19-årige stortalent Jonas Wind sent vil glemme. Men hans far, FC Københavns team manager og mangeårige målmandstræner Per Wind, har det på præcis samme måde.

Unge Wind scorede FCKs sejrsmål i det 92. minut på Brøndby Stadion. Meget bedre bliver det ikke for en far med blødende FCK-hjerte.

FCKs Jonas Wind scorer til 0-1 i superligakampen mellem Brøndby-FCK på Brøndby Stadion søndag den 4 november 2018. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FCKs Jonas Wind scorer til 0-1 i superligakampen mellem Brøndby-FCK på Brøndby Stadion søndag den 4 november 2018. Foto: Liselotte Sabroe

»Hvis man kan snakke om det, så er det den vådeste drøm. Som vi også har talt om i dag, sagde Jonas da han var 10-11 år og spillede i Rosenhøj: 'Far, hvis jeg en dag kommer til FCK og er dygtig nok, kunne det fandme være fedt at score et sejrsmål mod Brøndby – ned mod Sydsiden.’ Nu er den drøm gået i opfyldelse,« siger en lykkelig Per Wind.

»Jeg er en mega stolt far. Først og fremmest over, at vi får tre point. Men fløden på lagkagen er selvfølgelig, at knægten i 92. minut. Det er fedt,« fortsætter Wind.

Den nuværende team manager har siden 1999 været en del af holdet bag holdet i FC København. I dag er han team manager for sin egen søn på et førstehold, han har store følelser for. Derfor var netop de følelser på vej ud, da sønnike sænkede Brøndby og afgjorde sæsonens andet derby.

»Jeg skulle virkelig lægge bånd på mig selv. Det kunne jo være, der kom et kamera på. Jeg kunne have tudbrølet. Det må jeg indrømme. Men jeg blev også overfaldet af dejlige ledere og trænere fra klubben. Det var en dejlig eufori,« siger Per Wind.

FCKs Jonas Wind og Carlos Zeca efter superligakampen mellem Brøndby-FCK på Brøndby Stadion søndag den 4 november 2018.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FCKs Jonas Wind og Carlos Zeca efter superligakampen mellem Brøndby-FCK på Brøndby Stadion søndag den 4 november 2018.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Den eufori var sønnike Jonas naturligvis også en del. Og han er bare lykkelig over at gøre sin far glad.

»Det betyder det hele at gøre ham stolt. Jeg fik lige lov at hilse på ham efter kampen. Jeg kunne også godt høre på stemmebåndet, at han var rørt. Jeg vil ikke sige, at jeg kneb en tåre, men det var sgu lidt rørende at se ham, som altid har støttet mig - ligesom resten af min familie. Nu var det ham, jeg lige fik en krammer af, og jeg kunne se, at han var rørt. Det var meget specielt,« fortæller Jonas Wind.

»Jeg kunne ikke rigtig forstå det, da han havde en klump i halsen. Men han sagde, at han var rørt og stolt af mig,«fortsætter unge Wind.

Han har nu givet sin far et minde, han aldrig glemmer. Men han har samtidig givet farmand endnu mere at bruge søndagen og mandagen på.

»Mit barnebarn bliver fire år i dag, så Jonas og jeg skal faktisk videre til fødselsdag. Jeg har 62 SMSer, jeg skal have set på fra dejlige glade mennesker. Så den her scoring er på vej i minderne, og den skal nok i scrapbogen i løbet af i morgen,« slutter Per Wind.