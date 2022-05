På banen kæmper de, så blodet sprøjter om pointene, titlerne og æren.

Men også uden for banen foregår der en højspændt kamp mellem ærkerivalerne FC København og Brøndby IF, som kæmper om de samme rigmænds og udenlandske investorers gunst og millioner.

De to Superliga-mastodonter står i en brydningstid og er begge stærkt interesserede i at tiltrække nye investorer – og her gælder det også om at trumfe rivalerne og få den helt rette rigmand eller investeringsfond ind i folden.

»De er i konkurrence om at finde de mest seriøse, rige og dygtige investorer. Og man kan sagtens forestille sig, at kommer der for eksempel en tung amerikansk investor med et godt renommé og køber en af de to klubber, så vil den anden klub kigge misundeligt, hvis de er blevet forbigået,« siger Aldo Petersen.

Foto: Mads Claus Rasmussen

Med sin baggrund som tidligere bestyrelsesformand i Brøndby IF og medlem af FCKs bestyrelse følger erhvervsmanden forretningsdelen i fodboldverdenen i og omkring Superligaen tæt.

Mens FC København officielt overvejer en forretningsmæssig manøvre, der vil gøre selskabet bag fodboldklubben, Parken Sport & Entertainment, mere attraktivt over for udenlandske investorer, er det på vandrørene, at B.T. kan erfare, at Brøndby-ejer, rigmanden Jan Bech Andersen er tættere end nogensinde på at være moden til i et eller andet omfang at sælge ud af sine Brøndby-besiddelser.

Derfor foregår der en masse i kulissen og på forretningsgangene i de to klubber, hvor det naturligvis gælder om at ramme plet i forhold til at finde den rette nye (med-)ejer.

Aldo Petersens vurdering lyder på, at det ikke er urealistisk, at Brøndby IF og FCK bliver solgt i dette kalenderår, og det er ikke tilfældigt, at han bringer lige netop amerikanske investorer på banen.

Aldo Petersen og Jan Bech Andersen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

De største af de USA-baserede investeringsselskaber og kapitalfonde har efterhånden dedikerede underselskaber, som investerer udelukkende i sportsklubber og sportsrettigheder – nu også i mindre fodboldlande, hvor der er længere mellem superstjernerne i forhold til Premier League, Serie A og så videre.

»I de seneste år har de rigeste selskaber også engageret sig i mindre ligaer som for eksempel den belgiske. Og nu, hvor de har brudt den barriere, er det oplagt at kigge mod Danmark, som har et godt ry fodboldmæssigt. Her står det tydeligt, hvilke to klubber der er de meste attraktive at kaste sine millioner kroner efter: Det er først og fremmest FCK og dernæst Brøndby IF,« vurderer Aldo Petersen.

»FCK er klart nummer et, fordi klubben har så gode forudsætninger for eksempelvis at vinde mesterskaber og komme i europæiske gruppespil. Brøndby er meget attraktiv først og fremmest på grund af prisen i forhold til potentialet.«

Derudover understreger den tidligere Brøndby- og FCK-mand, at det også kan spille ind, at det eksempelvis vil være nemmere at sælge over for fansene, at de nye ejere er amerikanere i forhold til, hvis der var tale om kinesere eller arabere, der købte sig ind.

Og dette, selvom det er set i Danmark, at amerikanske ejere har skabt uro i Sønderjyske og særligt i Esbjerg. De investeringsselskaber og kapitalfonde, der ville være aktuelle for Brøndby og FCK, vil typisk være fra ‘en højere hylde’, siger Aldo Petersen.

Dette udelukker naturligvis ikke, at det kan ende med at være investorer fra andre lande, der måske ender med at få fingrene i de to danske storklubber, som ikke kun er i krig, når der er derby, men også for alvor slås med at gøre sig mest attraktiv over for rige amerikanere og andre fodboldinvestorer.