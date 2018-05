Der findes skuffede fodboldspillere. Og så findes der de Brøndby-spillere, der sent fredag aften smed en guld-matchbold fra egne over i FC Midtjyllands hænde i de absolut døende sekunder af et vanvittigt dramatisk opgør i Horsens.

Brøndbys spillere kunne ikke finde ord. De forsøgte at iklæde skuffelsen de klassiske ord om at se frem mod næste kamp. Men deres ansigter sagde mere end ord.

»Det er svært at beskrive, hvor skuffet, jeg er. Jeg har aldrig følt mig så tom. Men det er som det er. Vi må fortsætte og slås i den sidste kamp,« lyder det fra Besar Halimi.

»Det er den værste dag i min karriere. Men vi kan ikke ændre på det nu. Vi må bare forberede os på den sidste kamp,« fortsætter den tyske midtbanespiller, mens han står i katakomberne under CASA Arena i Horsens med helt slukkede øjne og en krop, der helst ville være alle andre steder.

Brøndby smed en 2-0-føring til hjemmeholdet fra det 89. minut og frem. Den skæbnesvangre udligning fra Horsens' Kjartan Finnbogason faldt endda efter dommerens fem minutters overtid var udløbet. Derfor skal FC Midtjylland nu 'bare' slå selvsamme Horsens-hold på mandag i Herning. Så er midtjyderne mestre, mens Brøndby mister de guld, der for bare en uge siden var så godt som hjemme.

»Det er ikke nemt for os. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige... Vi må bare give alt i den sidste kamp for fansene og for klubben. Vi fortjener at blive mestre, men det er så svært nu,« slutter Halimi.

En af mange Brøndby-spillere, der nu skal forsøge at rejse sig fra en historisk skuffelse og nedtur.