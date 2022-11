Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

FC Midtjylland har ti point op til FC Nordsjælland, efter at holdene spillede 0-0 i en chancefattig kamp.

Det var hverken kønt eller målrigt, da FC Midtjylland mandag aften tog imod Superligaens tophold, FC Nordsjælland.

Til gengæld var der tale om en decideret kedelig affære i Herning, der sluttede 0-0.

FC Midtjylland missede dermed muligheden for at spille sig op blandt de seks klubber, der bliver en del af mesterskabsspillet.

Midtjyderne er på ottendepladsen efter 16 kampe og har et enkelt point op til OB og Randers FC, der ligger på henholdsvis femte- og sjettepladsen.

FC Nordsjælland er på førstepladsen med tre point ned til Viborg FF på andenpladsen.

Det var tydeligt at se, at der var vigtige point på spil, men det var ikke, fordi de to klubber gik benhårdt efter sejren.

Ingen af holdene kunne dirke modstanderen op, og det blev derfor en chancefattig affære, hvor antallet af fejlafleveringer var tårnhøjt.

Resultatet var derfor helt på sin plads, da ingen af de to hold for alvor greb ud efter en sejr.

Efter 14 minutter jævnbyrdige minutter fik FCN tildelt et straffespark. Det blev dog aldrig sparket, fordi en VAR-gennemgang viste, at midtbanespilleren Oliver Sørensen havde sin arm helt ind til kroppen.

Kampbilledet fortsatte derefter i samme stil. Ingen af holdene kunne for alvor få spillet til at flyde.

Underholdningsværdien steg ikke betydeligt efter pausen, hvor mange simple afleveringer kiksede for begge mandskaber.

Selv om det aldrig blev farligt, var det gæsterne fra Nordsjælland, der havde optræk til det meste i slutfasen af kampen.

Mod slutningen af kampen blev forsvarsspilleren Juninho skiftet ind i angrebet for midtjyderne, selv om den normale angriber Sory Kaba sad på bænken.

Det ændrede dog ikke noget for kampens forløb, og opgøret endte derfor 0-0.

/ritzau/