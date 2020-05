»Jeg kan huske, da den ligger inde i nettet, tænker jeg 'det er det mest sindssyge, der overhovedet kunne ske'.«

Et enkelt mål kan gøre en fodboldspiller udødelig. Eller i hvert fald sørge for en særlig plads i historiebøgerne.

Lige om lidt vender Superligaen tilbage efter en længere pause på grund af coronakrisen, og på B.T. glæder vi os uendeligt meget til igen at se den lille runde rulle på det grønne græs rundt omkring i Danmark.

Imens Superligaen har ligget stille, har vi som så mange andre fodboldglade danskere måttet ty til arkiverne for at få stillet vores fodboldsult. Her - i de gamle Superliga-gemmer - er en af de største lækkerbiskener at få et glædeligt gensyn med en perlerække af ligaens mest ikoniske mål. B.T. har talt med tre af de målscorere, der hver især har skrevet sig ind i Superligaens historiebøger og leveret nogle af de mål, som du kan se og juble over i videoen øverst.

Uden hænder og et langskudsdrøn

Et af de ikoniske mål står ophavsmanden til det indledende citat i denne artikel for, og selvom han normalt ville sørge for at holde bolden ude af nettet, så har den tidligere AGF-keeper Steffen Rasmussen leveret et af alle tiders mest ikoniske Superliga-mål.

»Det står meget tydeligt i min erindring. Man skal lidt have kampens forløb in mente - altså de sidste 10 minutter var jo et helt vanvittigt scenarie, hvor vi var bagud og fik udlignet, fik et straffe, som vi brænder, og så går de op og scorer i overtiden. Og så får vi jo så det her hjørnespark i tre-fire minutters overtid,« fortæller Steffen Rasmussen, der netop blev AGF's redningsmand i kampen mod AaB tilbage i 2016, hvor han fik udlignet til 2-2 efter hjørnesparket til allersidst i opgøret.

»Det er jo en surrealistisk fornemmelse, da jeg ser, den ligger i nettet. For det er jo ikke en situation, jeg på nogen måde er vant til at være i.«

»Der har været mange store øjeblikke og kampe, som jeg husker tilbage på, men som et personligt øjeblik er det et af de større. Man bliver jo lidt udødeliggjort af sådan et mål. Når jeg møder børn i dag, er det jo det, de husker mig for,« lyder det fra Steffen Rasmussen, der indstillede karrieren i 2018.

Det var jo mit første mål (for klubben, red.), og så at score i sådan en kamp. Hjalte Bo Nørregaard

Én af de AaB-spillere, der på tætteste hold var vidne til Steffen Rasmussens bedrift, er Rasmus Würtz. Og den tidligere anfører for nordjyderne har selv leveret et af målene til dette nostalgiske tilbageblik. Det var i 2010 mod Brøndby, da han scorede det, der skulle gå hen og blive Årets Mål ved DR Sportens store årsshow 'Sport 2010'.

»Det var jo faktisk i en periode, hvor det ikke gik specielt godt. Jeg mener, vi sluttede det efterår af med at ligge sidst i Superligaen og var truende tæt på at rykke ned den sæson. Lige præcis den kamp (mod Brøndby, red.) var der ikke så meget andet at råbe hurra for. Vi taber 2-1,« fortæller Rasmus Würtz, der på trods af den modgang, han og AaB oplevede i den periode, diskede op med et fuldstændig fantastisk mål i kampens 75. minut.

Selvom Rasmus Würtz, der stoppede karrieren i 2019, ikke scorede ret mange mål i karrieren, så blev det alligevel til nogle stykker, og blandt dem skiller målet mod Brøndby sig ud.

»Nu er det ikke, fordi jeg har lavet så mange mål. Men jeg har haft et par enkelte langskudsmål. Jeg husker et mod Randers og et mod HB Køge, som jeg egentlig også ramte meget godt. Men helt klinisk, så var det her måske det bedste.«

Det første mål er altid specielt

Nogle af de mest mindeværdige mål scoret i Superligaen er blevet scoret mellem rivalerne FC København og Brøndby. I 2002 var det en ung Mads Jørgensen, der med manér sendte mesterskabet til Vestegnen, da han scorede mod FCK. Det mål kan du også se i videoen øverst.

Året efter var det så en ung FCK'ers tur til at sende det den anden vej.

»Det var jo en vild kamp, der var bagt op til i lang tid. Den afgørende finale om, hvem der skulle have retten til at kalde sig dansk mester,« fortæller Hjalte Bo Nørregaard, der i juni 2003 udødeliggjorde sig selv på Brøndby Stadion i næstsidste spillerunde og sikrede FCK den sejr, som blev helt afgørende for mesterskabet.

»Jeg var jo bare så heldig at være lige der, hvor bolden kom i det rette øjeblik, og så var det om at sætte foden på. Og derfra eksploderede det bare fuldstændig. Det var bare helt fantastisk. Det var jo mit første mål (for klubben, red.) og så at score i sådan en kamp.«

»Jeg har genset det mål rigtig mange gange. Det hænger på mig og er en del af mig nærmest. Det tæller jo meget at score sit første mål, og det var stort på den måde at have så betydende en del i et mesterskab,« lyder det fra den tidligere FCK-spiller, der vandt fem mesterskaber med hovedstadsklubben.

