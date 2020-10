Da Victor Nelsson steg til vejrs i anden halvleg og headede bolden i kassen, jublede FCK-spillerne selvsagt.

Men det stoppede hurtigt, da målet blev annulleret, fordi der ifølge VAR var offside. Men det var en fejl.

»Der sker i situationen en meget beklagelig fejl i brugen af offside-softwaren. VAR sætter offside-linjen forkert og kommer derfor til den forkerte afgørelse om at annullere scoringen,« siger Michael Johansen formand for DBU's Dommerudvalg.

»Målet til Victor Nelsson burde have talt. Det er en menneskelig fejl, som selvfølgelig ikke må ske. En fejl, vi lærer af og kommer til at arbejde stenhårdt for at undgå en gentagelse af. Vi er glade for, at det ikke fik afgørende betydning for kampens resultat, men undskylder over for FC København og Victor Nelsson, der ikke fik sit første mål for klubben,« fortæller han.

Under kampen blev kendelsen da også diskuteret flittigt på de sociale medier.

»I VAR-teamet føler vi en forpligtigelse til at være åbne og transparente, og derfor gerne vil erkende, når vi laver en stor fejl. Det er et fælles projekt, og vi har alle en opgave i at få VAR til at lykkes til gavn for Superligaen,« siger Michael Johansen.

Han forklarer, hvordan fejlen er opstået. Da billederne blev set igennem, blev offside-linjen ikke placeret på Ulrik Yttergård Jenssens venstre fod. Det skulle være sket. Men fordi linjen blev fejlplaceret, blev Victor Nelsson fejlagtigt vurderet til at være offside.

