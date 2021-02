Debatten har raset. Og nu er dommen klar fra DBU.

VAR burde have gjort mere i Superliga-kampen mellem FCK og Sønderjyske i Parken mandag aften. En kamp, der fik meget opmærksomhed, fordi der blev dømt hele tre straffespark - og de skulle ikke have været dømt.

Det slår Michael Johansen, der er formand i DBU's dommerudvalg, nu fast i en pressemeddelelse.

»VAR er til for at udrydde de åbenlyse og kampafgørende fejl. Er der elementer i en kendelse, der går i begge retninger, bør VAR som udgangspunkt støtte dommerens kendelse. VAR har i kampen mellem FCK og SønderjyskE handlet efter de retningslinjer om kun at gribe ind, hvis der er tale om en åbenlys fejlkendelse,« siger Michael Johansen og fortsætter:

»Derfor ligger ansvaret for den manglende indgriben først og fremmest hos mig som ansvarlig for VAR-implementeringen i 3F Superligaen.«

Og Michael Johansen slår fast, at VAR burde have blandet sig.

»Ud fra vores nuværende erfaringsniveau med VAR kan jeg forstå beslutningen fra VAR om ikke at blande sig i de konkrete situationer. I bagklogskabens klare lys havde jeg dog gerne set, at VAR havde kaldt dommeren til skærmen ved alle tre straffesparkskendelser. Vi er nu den erfaring rigere og har lært af det i hele VAR-teamet.«

Han slår fast, at de tre straffespark 'teoretisk kan forsvares, men fortolkningen af situationerne ligger under det niveau for forsætlighed, vi generelt dømmer med og for i Superligaen.'

»Vi vurderer, at de tre straffesparkskendelser ikke burde være blevet dømt. Et straffespark er et dommermæssigt skøn, som aldrig er helt ens. Eftersom der her er flere elementer, der kan have snydt dommeren, burde VAR have besluttet at kalde dommeren til skærmen for et ekstra gennemsyn. Her kunne dommeren - nu med TV-billederne som bevis - vælge at fastholde eller omstøde sin beslutning,« siger Michael Johansen.

FCK vandt kampen med 3-2. Målet til 1-0 satte Viktor Fischer ind i åbent spil, mens løvernes to øvrige mål blev sat ind på straffespark. Sønderjyskes andet mål kom også som følge af, at Sandy Putros havde peget på pletten.

»Det er naturligvis beklageligt, at der er blevet dømt tre tvivlsomme straffespark i samme kamp. Alle topdommere har et ansvar og skal være store nok til at erkende, hvis der er sket fejl. Det har Sandi også gjort efter at have set situationerne igennem på TV,« siger Michael Johansen, der slår fast, at der er plads til forberinger, når det kommer til VAR.

Opdateres...