Et gys er gået igennem mange Brøndby-fans efter historien om, at Red Bull-koncernen har set sig lun på at investere i den danske klub.

Det var tirsdag, at Inside Business skrev, at grundlægger og mangemilliardær Dietrich Mateschitz overvejede at blive medejer af Brøndby.

I forvejen ejer hans koncern klubberne Red Bull Salzburg, RB Leipzig og Red Bull New York, og fælles for alle klubber er, at de har fået ændret både navn og logo, så de velkendte tyre nu pryder klubbens emblem.

Men energidrikgiganten kan godt glemme alt om at få omdøbt Brøndby IF til eksempelvis Red Bull Brøndby.

Ifølge cirkulære nr. 77 fra Dansk Boldspil-Unions bestyrelse lyder det under paragraf 8 kort og godt sådan:

»Det nye holdnavn må ikke indeholde et sponsornavn.«

Imidlertid kan koncernen spekulere i at gøre, som den har gjort i Leipzig, hvor Red Bull har inkorporeret initialerne 'RB' i navnet, så klubben hedder RasenBallsport. Det var intentionen at få indført Red Bull i navnet, men det afviste det tyske fodboldforbund, DFB.

Klubbens stadionnavn er dog Red Bull Arena Leipzig.

Sådan ser RB Leipzigs trøje ud. Foto: HAYOUNG JEON Vis mere Sådan ser RB Leipzigs trøje ud. Foto: HAYOUNG JEON

For logoets vedkommende, som Red Bull også har ændret i de tre nævnte klubber, slår Brøndby Kommune fast, at der ikke kommer to tyre ind som tilføjelse til kommunens våbenskjold.

»I henhold til den tilladelse til at benytte Brøndby Kommunes byvåben, som i sin tid blev imødekommet Brøndbyernes Idrætsforening, bliver tilladelsen meddelt, 'dog under forudsætning af korrekt gengivelse af såvel byvåben samt af farverne i dette,' siger Isabella Schønbeck, juridisk konsulent i kommunen.

»Man har dermed ikke mulighed for at ændre på byvåbnet, hvis man fortsat ønsker at anvende det,« understreger hun.

Spørgsmålet er dog også, om det overhovedet bliver relevant. Ifølge Brøndbys ejer og bestyrelsesformand, Jan Bech Andersen, er der ikke noget om snakken.

»Nej, jeg har ikke været i kontakt med RB (Red Bull, red.),« skrev Jan Bech Andersen tirsdag i en mail til B.T og afviste, at Dietrich Mateschitz, som er god for i omegnen af 130 milliarder kroner, har været på besøg på Vestegnen lørdag, som det ellers forlød.

»Jeg har ikke hørt, at Dietrich Mateschitz har været i Danmark. Mon ikke han var blevet spottet i lørdags, hvis det havde været tilfældet.«

Jan Bech Andersen ejer 54,2 pct. af Brøndby-aktierne og bestemmer mere eller mindre alt i klubben. Torsdag åbnede han for, at investorer kan komme ind og få indflydelse.

»Hvis der kommer en strategisk investor med synergier, kigger vi på det. Ellers gælder det om at skabe et fundament, og så skal vi for alt i verden undgå et scenarie som i 2018, hvor vi havde en for stor trup og hyret nogle spillere, vi ikke kunne sælge. Men det er jeg ret overbevist om, ikke kommer til at ske igen,« sagde Jan Bech Andersen til børsen.dk.