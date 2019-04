DBU har åbnet en ny sag mod Brøndby angående homofobi.

Det er sket som følge af nye, homofobiske tilråb mod Viktor Fischer fra Brøndby-fans i derbyet mod FC København søndag.

Det oplyser Fodboldens Disciplinærinstans til TV 2 SPORT.

»I den sag vil indgå de forhold, som vi har konstateret i forbindelse med kampafviklingen, som kan være overtrædelse af reglerne. Det gælder regler for pyroteknik og de omstændigheder omkring sange og tilråb rettet mod en FCK-spiller (Viktor Fischer, red.) fra Brøndbys fans,« siger formand i Fodboldens Disciplinærinstans, Jens Hjortskov, til TV 2 SPORT.

Det betyder altså, at Brøndby både undersøges for brug af pyroteknik og for homofobiske sange på tribunerne. FCK undersøges desuden også for brug af pyroteknik.

Ifølge Jens Hjortskov har man selv taget initiativ til at undersøge sangene dybere og vurdere, om det har været strafbart.

Brøndby og OB fik begge bøder på 25.000 kroner i sidste uge som følge af homofobiske sange mod Viktor Fischer.

Da lød det fra Fodboldens Disciplinærinstans, at der var nultolerance over for blandt andet homofobi på danske stadions, og at man er klar til at straffe hårdere, hvis det sker igen.

Det vil Jens Hjortskov dog ikke kommentere på, hvorvidt det bliver tilfældet i denne sag. De afventer redegørelser fra Brøndby og FCK.

Sangen ved søndagens derby var den samme, der blev sunget, da Brøndby gæstede FC Nordsjælland i runden forinden: 'Fischer han er gay, allez allez'.

I søndagens derby blev det sunget inden kampstart, og derfor var det ikke nødvendigt for dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt at fløjte kampen af, som han ellers havde forsikret for, at han ville gøre.

Viktor Fischer kaldte det efter kampen søndag for 'taktisk smart', at Brøndby-fansene ikke sang under kampen. Til gengæld roste han også stemningen under selv kampen, som han kaldte 'fremragende, som den altid er til derby - bare uden de homofobiske sange'.