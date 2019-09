Født i Danmark. Har pæredanske forældre og er talentfuld som få. Og så er han selv norsk.

Noah Jean Holm er måske ikke et navn, alle nikker genkendende til i Danmark, men hans far er blandt de mest omtalte fodboldpersonligheder i Danmark – AGF's cheftræner, David Nielsen.

Nøjagtig som ham gør Noah Jean Holm sig i at score mål som frontangriber – og han gør det med stor succes for såvel Norges U19-landsholdshold og Red Bull Leipzigs hold fra samme årrække.

Sæsonstarten har budt på et mål i de tre første U19-Bundesliga-kampe, og i sidste uge lynede han også i den første kamp i UEFA Youth League, da han mod Benfica modtog bolden på midten af banen, driblede forbi forsvarsspillerne og bankede den op i nettaget.

»Det går helt vildt godt. Det var fandeme fedt at score mod Benfica i en vildt tæt kamp. De her mål har bare givet mig en stor tro på, at jeg er i gang med endnu en god sæson,« siger Noah Jean Holm i sit første interview med et dansk medie.

Angriberen er godt i gang med at skabe sit eget navn og ikke 'blot' være David Nielsens søn, men løber dog ikke fra at være søn af en kendt.

»Jeg tænker ikke rigtigt over det, for der er alligevel ikke mange i Danmark, der ved, hvem jeg er. Det har bare altid været sådan. Det er min far, og alle har en mening om ham.«

»Sådan har det været, siden jeg var barn. I Aarhus er der mange, der kan lide ham, fordi de gør det så godt, så det er jo rart at se, og når vi er i Skagen, hvor vi tit holder ferie, er det ham, der bliver genkendt. Det har jeg det fint med,« forklarer Noah Jean Holm, som blev hængende i David Nielsens første klub i Norge, Strømsgodset.

Årsagen til, at Noah Jean Holm overhovedet endte i Norge, skyldes nemlig alene far David Nielsens aktive karriere.

Det var i 2008, at OB udlejede David Nielsen til Strømsgodset, og herfra blev Norge en fast base for sønniken. Det blev til en historisk succeshistorie, da han blev den yngste i Strømsgodset til nogensinde at få en kontrakt.

Få år senere avlede den succeshistorie en anden, da Strømsgodset tjente millioner på ham ved at sælge angriberen til den tyske storklub. Ifølge B.T.s oplysninger var han i sommer tæt på at tage et skridt helt op til toppen af europæisk fodbold, men med blot 48 timer tilbage af transfervinduet faldt handlen sammen.

»Der er ingen tvivl om, at jeg er glad for, at transfervinduet er lukket, så jeg nu igen kan fokusere på spillet på banen her i Leipzig,« forklarer Noah Jean Holm om den rift, der har været om ham.

David Nielsen besøger sin søn i Leipzig, når han ellers ikke er travlt optaget med sit arbejde i AGF.

Det er dog ikke kun i klubregi. Også på landsholdsplan har nordmændene sat kløer i ham, været hurtige til at give ham et statsborgerskab og dermed gøre ham til en vigtig U-landsholdsspiller. Alt det blev krydret med kærlighed.

Resultatet er, at den 18-årige angriber her i slutningen af dette årti ser sig selv som mere norsk end dansk.

»Lige nu føler jeg mig en smule mere norsk end dansk, fordi jeg har gået i skole dér og kan skrive bedre på norsk. Jeg taler det også en smule bedre end dansk.«

»Mit forhold til Danmark er, at jeg plejer at være dér i ferierne sammen med min familie. Og jeg tager til Aarhus, når jeg har fridage. Så tager jeg hjem til min far og mor. Jeg snakker jo dansk, når jeg er derhjemme og alt det der, så jeg har egentlig et meget godt forhold til Danmark. Det er ligesom at have to hjemlande,« tilføjer Noah Jean Holm, der slet ikke vil udelukke at spille fodbold for Danmark i fremtiden.

Som DBU, der følger angriberen tæt, pointerede over for B.T. sidste år, så kan man i Norge kun have ét statsborgerskab, og det danske fodboldforbund kaldte det 'uheldigt', at han har valgt Norge.

Samtidig er der en behandlingstid på 8 til 10 måneder, så selv om DBU ikke har lagt skjul på, at Noah Jean Holm nok ville være udtaget til dansk ungdomslandsholdsfodbold, vanskeliggør tidsforløbet for processen det hele, da det kan sætte hans fodboldudvikling tilbage ved ikke bliver matchet blandt de bedste i hans årgang i så lang tid.

Behandlingstiden umuliggør det stort set og gør det uaktuelt for Noah Jean Holm at blive dansker.

»Lige nu er jeg rigtig glad for at være nordmand, så må vi se, om jeg bliver ved med at være det på længere, men i øjeblikket tænker jeg kun på Norge, og der er ikke grund til andet. Vi har nogle helt vildt vigtige kvalifikationskampe, så det er der, mit fokus er, og så må jeg tænke på Danmark, hvis det bliver aktuelt, og det ikke går ud over min udvikling.«

Noah Jean Holm har scoret to mål i de første fire kampe i sæsonen for Red Bull Leipzigs U19-hold.

»Jeg har også spillet al min fodbold i Norge, så jeg synes, at det var meget naturligt, at jeg spillede for det norske landshold. Lige nu er jeg i hvert fald glad for det. Det har også hjulpet mig meget at spille for Norge. Jeg var aldrig kommet hertil, hvis jeg ikke havde sagt ja til at spille for Norge.«

»Jeg har spillet to EM-slutspil på to år og været i kvartfinalen. Det er der ikke noget norsk landshold, der har gjort før, så vi har et helt vildt stærkt hold. Og så er vores trænere også rigtig gode til at lære fra de bedste og praktisere det hos os. Jeg udvikler mig godt på det norske landshold,« fortsætter Noah Jean Holm.

Hans optræden for Danmarks naboland gør, at han må finde sig i drillerier, når han er på besøg i sit fødeland.

»Jeg får da lidt røg for det fra de lidt ældre i familien. De kan ikke forstå, hvorfor jeg ikke spiller for Danmark. Jeg har også lige været til en turnering med Norge, og her var Danmark også med, og dér var jeg egentlig glad for, at vi ikke mødte hinanden.«

»Selvfølgelig ville det have betydet lidt ekstra at møde Danmark, men jeg har faktisk ikke lyst til at møde dem, når jeg nu har tilknytning til begge steder,« bedyrer teenageren, der først fra denne sæsons begyndelse har kunnet bruge alt sit krudt på fodbolden.

For det er år ét uden skole for det 18-årige stortalent, der nu hver morgen hopper i fitnesscentret i stedet for klasserummet, inden han om eftermiddagen tager til træning.

»Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg ikke har været et geni i skolen, så det gør en stor forskel, at jeg ikke skal i skole om morgenen, men i stedet bruge min tid i styrkerummet og senere tage til træning. Det er en kæmpe fordel.«

»Jeg har også bedre tid til at restituere eller gå til fysioterapeut i stedet for at skulle til matematik eller engelsk,« pointerer den unge angriber, som ulig andre på hans alder benyttede sommerferien på at tage nordpå til en personlig træner i stedet for varmen, drinksene og poolen i den modsatte retning.

Noah Jean Holm med nummer ni er en vigtig figur på det norske U19-landshold.

»Min far og jeg har altid været opmærksomme på, hvordan atleter i andre store sportsgrene i deres off season arbejder med det, de ikke er så gode til. Vi mente begge to, at jeg havde mere potentiale med min krop, så derfor tog jeg til Finland og smadrede mig selv igennem,« lyder det fra Noah Jean Holm med ord, der kunne være som skudt ud af munden på AGF's cheftræner.

»Jeg er blevet meget mere eksplosiv, og mine ankler, jeg har haft problemer med, er blevet helt gode igen, og man kan bare se på min krop, at den forandrer sig hver uge og er i gang med at blive bygget helt op på topniveau nu.«

Så mens musklerne bliver strakt mere ud end tidligere, og målene ryger i nettet efter planen, mangler blot førsteholdsdebuten, men det tager den dansk-norske bomber roligt.

»Det er forskelligt for alle, hvornår gennembruddet på seniorniveau kommer. Nogle er 16 år, andre 20 og andre igen 23, så det handler bare om at arbejde med de rigtige ting. For mig er det fodbold eller ingenting. Der er ingen anden udvej,« slutter et af Norges – og Danmarks – største talenter.