Selvom der er seks point til syvendepladsen og ti point til nedrykning, så er David Nielsen ikke i tvivl.

Nu handler det om at undgå nedrykning for AGF efter torsdagens nederlag til Viborg.

»Vi synes ikke, det er fedt at spille. Vi har været lidt døde i et stykke tid, og i dag var et skridt tilbage. Ud fra det vi viser, da vi kommer bagud, så spiller vi efter at undgå nedrykning, før vi spiller efter syvendepladsen,« siger David Nielsen og fortsætter.

»Vi savner glød og glæde ved at spille fodbold. Det er ikke farligt at komme bagud, men vi virker mega tynget. Vi spiller ikke fodbold på det niveau, vi skal, og det er bekymrende. Vi kan godt blive en del af nedrykningskampen, hvis vi ikke viser mere vilje, og spiller bedre.«

Det er specielt den populære glød, som AGF har været kendt for under David Nielsen, som træneren mener, der mangler i øjeblikket.

»Det handler om dygtighed og vilje. Der er ingen tvivl om, at vi er et ramt hold, og vi så ramt ud i dag. Vi mangler glød, og jeg savner den fra de ældre spillere.«

»Det er et fælles ansvar at finde den, men til syvende sidst peger pilen jo på mig. Det er meget simpelt. Vi skal på alle parametre op på et andet niveau.«

AGF skal forsøge at jagte deres første sejr i to måneder på mandag, når de skal en tur til Haderslev, hvor Sønderjyske venter.