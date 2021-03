Jess Thorup har sagt det, og nu lyder samme toner fra AGFs cheftræner, David Nielsen. Brøndby er inden slutspillet favorit til at tage guld.

Han ser især Brøndby have to klare fordel inden de afgørende kampe.

Samtidig er han ikke meget for at snakke guld til sit eget hold, modsat som hans målmand Kamil Grabara ellers tidligere har gjort det.

»Jeg forholder mig ikke til guldet, det er ikke det, det handler om. Vi fokuserer på at spille godt og være så klar, som vi kan. Det er utænkeligt i sådan et stærkt mesterskabsspil, at der er et hold, der laver ti point mere end de andre. Jeg er sikker på, at de fleste hold vil lave mellem 11-15 point, dem der klarer sig godt. Og det er en kæmpe overhånd til Brøndby at gå ind i dette mesterskabsslutspil i forhold til de andre hold,« siger David Nielsen og tilføjer sit syn på Brøndby:

David Nielsen mener, at det er til Brøndbys fordel i mesterskabsslutspillet, at klubben er ude af pokalen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere David Nielsen mener, at det er til Brøndbys fordel i mesterskabsslutspillet, at klubben er ude af pokalen. Foto: Liselotte Sabroe

»Ja, de er da favoritter. En anden kæmpe ting, som Brøndby har en overhånd i, er også, at de er ude af pokalen og ikke har et dobbeltopgør at koncentrere sig om. Det kan godt trække tænder ud, og der er ingen tvivl om, at Brøndby har en fordel på i hvert fald to af tre hold, der hænger efter dem lige nu.«

Mod netop Brøndby var AGF ellers rigtig godt med.

Opgøret sluttede 1-1 på Brøndby Stadion.

»Jeg synes, at vi kommer herover og leverer en super, super indsats, og vi leverer en fantastisk kamp. Vi ville gerne have vundet, men vi var nede på folk, og vores præstation var enorm,« siger han og sender roser ud til sin uvante midtbanemand Kevin Diks, der var banens bedste.

»Det er en topspiller, men det er da klart, at hans præstation er helt vild, og det var det, der var brug for for at lukke ned for Brøndby. Kevin var rigtig, rigtig god for os i dag i sin nye rolle i dag. Det var fantastisk,« lyder det fra David Nielsen, som dog ikke har planer om fremadrettet at bruge Kevin Diks på den plads, som Nicolai Poulsen normalt sidder på.

AGF er efter kampen på Brøndby Stadion syv point efter modstanderne i gult og blåt.