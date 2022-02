Fire et halvt år har David Nielsen nu været i AGF, og de seneste to sæsoner med stor succes i form af en bronzemedalje og en fjerdeplads i Superligaen. Han har ført AGF tilbage til toppen.

Det må have kastet noget opmærksomhed fra sig omkring træneren fra andre klubber og i udlandet, og træneren synes da også, at det kunne være spændende at tag et skridt op, selvom han er 100 procent træner i AGF lige nu.

Det fortæller han til B.T.

»Det tiltaler mig da at komme til noget endnu større, det ville da være fantastisk på et egoistisk plan. Hvis du først har været i et job så lang tid, så bliver det helt naturligt, at den dag jeg ikke skal være her mere, så ville alle være enige om det.«

»Det er ret unikt, man er træner fire et halvt år det samme sted, uanset hvor det er. Det er utrolig svært det her fodbold. En eller anden dag vågner vi op, og så er jeg ikke træner i AGF længere.«

David Nielsen er dog træner i AGF lige nu, og selv ikke når han ligger hovedet på puden om aftenen, drømmer han sig til en større klub.

»Jeg drømmer i mange facetter af livet. Jeg drømmer på mine børns og families vegne. Men jeg drømmer ikke på min egen karrieres vegne. Jeg er 100 procent i det job, jeg er i. Jeg er 100 procent i AGF. Nu bygger vi et nyt hold op igen. Det er, hvad jeg fokuser på. Jeg har ekstremt svært ved i dag at se mig i et andet job.«

Cheftræneren er også meget bevidst om sin egen person, og han ved, at det krævet meget for en klub at ansætte ham, og det gør også, at der måske er færre klubber, der er et match.

»Som jeg har sagt om min tid i AGF, så kræver det meget at ansætte mig. Du skal håndtere nogle ting omkring min person, der altid kommer op. Dertil er der mange ting omkring det, som kræver meget.«

»Jeg er meget ydmyg omkring min trænerkarriere, jeg har ikke forventninger om, at alt går op, op og op. Hvis du skal have succes, skal der være et personligt match, det sted du er. Det match er i AGF. Om jeg er ansat i tre uger til eller ti år, ved jeg ikke, men begge dele er muligt.«

AGF har sæsonpremiere fredag aften, når de møder Sønderjyske i Haderslev klokken 19.00.