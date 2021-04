»Det er forkert, dommer! Det er simpelthen forkert.«

David Nielsens ord kunne høres tydeligt på sidelinjen under kampen mellem AGF og FC Midtjylland, da endnu et gult kort til en AGF-spiller røg op fra dommerens baglomme.

Flere gange gav træneren sin mening til kende, så det rungede på hele stadion. Hvert et ord kunne høres på pressepladserne, og det er bare præmissen nu, slog han fast efter kampen mod midtjyderne, som sidstnævnte vandt med 4-1.

For når stadion er tomt – som det endnu en gang var i dag – kommer alt det frem, der normalt bliver skjult godt af tilskuernes støj.

David Nielsens ord blev fanget tydeligt. Foto: Bo Amstrup Vis mere David Nielsens ord blev fanget tydeligt. Foto: Bo Amstrup

Også brok fra trænerne, hvis ord – hver og et – bare bliver helt tydelige for både pressen og dem hjemme i stuerne.

»Det er meget simpelt. Vi råber også normalt, når der er tilskuere. Nu gør vi det, og alt afhængig af, om man holder med AGF eller FC Midtjylland, synes man, modstanderholdet skriger og falder og alt muligt. Det er egentlig bare til underholdning for alle dem, der sidder derude,« sagde AGF-træneren efter kampen.

Han var selv meget verbal under kampen og brokkede sig højlydt til dommeren, men han var heller ikke bleg for at sige, at modstanderen spillede lige lovligt meget på de forskellige situationer. Alt sammen blev opfanget, og det kunne høres tydeligt.

»Jeg er ikke fan af alle de mikrofoner, der står tæt på os, for det kommer der ikke noget godt ud af. Men det er sådan, det er. Vi spiller under de ting nu, og det er måden, du kan tydeliggøre, der er en forseelse,« sagde David Nielsen.

Med søndagens nederlag til FC Midtjylland har AGF fortsat den første sejr til gode i mesterskabsspillet. Aarhusianerne ligger nummer fire med 38 point.