Med David Nielsens nye aftale sætter AGF et punktum for et fremragende efterår.

Under cheftræner David Nielsens ledelse har man vundet 11 af 20 kampe, erobret 36 point og placeret sig som nummer tre efter FC Midtjylland og FC København.

Succesen skal fortsætte, og derfor har Aarhus-klubben valgt at forlænge David Nielsens kontrakt frem til sommeren 2023. Men selvom han angiveligt har haft andre tilbud, har AGF været førstevalget.

»For mig har der ikke været andre ting i hovedet end AGF. Vi er i gang med en sæson, og så ved jeg godt, at der omkring os er en stor verden. Men det har jeg ikke brugt ressourcer til at tænke over. Kort sagt: Jeg er ikke klar til at forlade AGF - uanset om der er andre klubber, der har været interesseret i at tilknytte mig eller ej,« siger han til B.T. på telefonen et par timer efter Aarhus-klubben offentliggjorde nyheden i en pressemeddelelse søndag ved middagstid.

Du har det altså for godt i AGF?

»Jeg har det godt på den måde, at der ikke er en dag, hvor der ikke er problemer, der skal løses. For mig er det et kæmpe privilegie at arbejde i en klub, der er så stor, at der altid er ting, man kan arbejde på at gøre bedre.«

Hvad er årsagen til, at kontraktforlængelsen er blevet så lang, som tilfældet er?

»Jeg føler, det er meget naturligt. Da jeg kom til AGF, lavede vi en tre-årig kontrakt. Nu bliver den forlænget med samme længde. Så det er fint.«

Hvad er din målsætning i AGF fremover?

»Vi skal fortsætte med at udvikle os. Vi skal tage næste step. Blandt andet skal vi udvikle vores egne ungdomsspillere. Vi skal være et sted, hvor spillerne udvikler sig så godt, at de kan blive solgt til udlandet. Hertil kommer, at vi skal være et præsterende hold, som borgerne i Aarhus er stolte over. Det er indiskutabelt, at vi har haft problemer med at komme i top-6 stort set altid. Det er her, vores fokus ligger. Vi skal simpelthen placere os blandt de bedste i Superligaen hvert år.«

Føler du, at det er realistisk, at I allerede i indeværende sæson kvalificerer jer til mesterskabsslutspillet?

»Ja da. Men der er mange krøller på tingene. Vi sluttede efteråret rigtig godt af. Det var vigtigt. Nu skal vi sørge for, at vi kommer godt i gang med forårssæsonen. Derfor bruger vi i øjeblikket masser af tid på at planlægge tingene. Her og nu ved vi, at vi genoptager træningen 6. januar, og at vi derefter tager på træningslejr i Portugal.«

Får du overhovedet tid til at holde jule- og nytårsferie?

»Jeg har mere tid til den ting end vores sportschef (Peter Christiansen, red.). Han trækker i disse dage læsset. Hvad angår min kontraktforlængelse, var den nu smertefri. Det tog ingen tid for os at blive enige. Lige nu befinder jeg mig i Skagen, hvor jeg har familie. Her er det planen at jeg skal være henover julen.«

Nu ligger det fast, at du skal fortsætte i AGF. Kan du på den baggrund fortælle nærmere, hvilke ønsker du har for AGF-indkøb i vinterens og sommtransfervindue?

»Mit største ønske er egentlig, at jeg kan fortsætte med at arbejde med den gruppe spillere, vi allerede nu råder os.«

Så der er ikke specifikke positioner, du gerne ser jer forstærket på?

»Slet ikke. Vi har et hold, der præsterer godt. Så det vil være mærkeligt, hvis jeg udtaler mig offentlig om det.«

AGF spiller sin første kamp efter Superligaens vinterpause 16. februar, hvor Randers FC gæster Ceres Park i Aarhus.