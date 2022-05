David Nielsen har haft roret i AGF i fem sæsoner, men nu er det slut.

Derfor skal han til at finde sig et nyt job, men der er job inden for fodboldverden, som han på ingen måde er interesseret i at skulle have.

Det er landets sportschefer, der i hvert fald ikke skal være nervøse for, at David Nielsen pludselig tager deres job.

»Nej, det gider jeg sateme ikke. Jeg skal ikke snakke i telefon. Glem det. Det kommer ikke til at ske,« svarer Nielsen, da han bliver spurgt om et job som sportschef kunne være interessant.

»Jeg kommer ikke til at sige, hvad jeg skal eller ikke skal. Nu skal jeg lige holde en uge til 14 dages ferie. Jeg har ikke gjort mig nogle overvejelser overhovedet.«

»Jeg kommer i hvert fald til at leve som en ninja fra jer (journalister red.). Nu er jeg færdig her, så finder vi ud af, hvad der skal ske bagefter.«

David Nielsen er ikke kendt for at være den mest emotionelle mand i landet, men den sidste arbejdsdag og sidste dag på Ceres Park har alligevel sat sig lidt i nordjyden.

»Det har været dejligt at mærke kærligheden fra alle. Det har været fint at få de dage med spillerne og få sagt ordentligt farvel. Dagen i dag kommer da helt sikkert til at røre mig. Det er dejligt, når man mærker, at folk sætter pris på det, man har lavet.«

»AGF betyder meget for mig. Jeg har været her i lang tid. Man er blevet en del af klubben, byen og fansene. Det gør, at det bliver en super dejlig dag.«

Fansene havde også lavet et banner til David Nielsen, hvor der stod ‘Du fik smilet tilbage. Tak for alt, David. Du bliver aldrig glemt. Aarhus elsker dig,' og den sidste tur ned mod fansene satte sig også i cheftræneren.

»Jo, der var da en lille klump i halsen. Det var fantastisk. Du kan ikke løbe derned, hvis ikke du mærker noget. Det var stærkt.«

Træneren var dog ikke meget for at tale om en eventuel retur til AGF.

»Sådan noget kan man ikke sige i fodbold. Det har været fem fantastiske år, men ingen ved, hvad der sker. Vi behøver ikke historier om, at jeg vender tilbage en dag.«

»Nu skal i få fred for mig, og jeg får fred for jer, selvom I er nogle hyggelige fyre alle sammen.«

Klassisk David Nielsen.