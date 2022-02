Det var mere en pløjemark end et græstæppe, som spillerne spillede på fredag aften i Nørreskoven.

Det stod faktisk så skidt til med banen fredag, at der var snak om, at kampen skulle aflyses.

»Det første, vi fik at vide i morges, var, at kampen muligvis var aflyst. Det var blandt andet på grund af, at der lå sne på banen,« fortæller AGF-træner David Nielsen efter kampen mod Vejle og fortsætter:

»Banen er jo ikke optimal i dag, men vi vidste godt, at det ville være en dårlig bane her i Vejle.«

Banens tilstand var med til, at Vejle fik tre point i dag, mener cheftræneren.

»Første halvleg var fin, men i anden halvleg bliver det meget rodet fra vores side. I takt med at banen bliver revet op, bliver det mere på Vejles præmisser. Vi får ikke gjort nok i anden halvleg.«

Fredagens 3-2 nederlag til Vejle gør, at det for alvor ser svært ud for AGF at komme i top seks.

»Det virker lidt langt væk lige nu, men vi kan stadig blive reddet af resultater fra andre kampe. Det er klart, at vi er skuffet over, hvordan kampen endte,« siger han.

En positiv ting kan David Nielsen i hvert fald tage med hjem til Aarhus.

Jack Wilshere kom nemlig ind og fik et kvarter på banen, og han gjorde en udmærker figur, lyder det:

»Vi fik det fra ham, vi gerne ville. Han havde nogle positioner og gode bolde, og han skulle forsøge at komme ind og ændre kampen.«

AGF spiller næste kamp 7. marts, når de tager imod FC Nordsjælland hjemme på Ceres Park.