Det var en mig en glad og tilfreds David Nielsen, der svarede på spørgsmål fra pressen efter 3-0 sejren over FC Midtjylland.

Mikael Anderson scorede kampens andet mål, og fejrede det ovre mod FC Midtjyllands fans, der efter skiftet har været hårde ved Anderson, og der blev også buhet af ham inden søndagens opgør på Ceres Park.

Nogen vil mene, at det måske er en lidt kontroversiel måde at fejre et mål på, men David Nielsen havde ikke umiddelbart den tanke efter kampen.

»Det er da god lir. De piber også af ham inden kampen, så det synes jeg bare er fedt.«

Han var også enormt glad for, hvad han så fra sine spillere under søndagens opgør.

»Der var store forbedringer i vores ting. Stærkt at spille den her kamp. Vi havde behov for at vinde en kamp, som ikke mange regnede med, at vi ville vinde. Det give mere tro, og jeg tror kun, at vi kommer til at blive bedre. En stor sejr for os, det er helt sikkert.«

Efter opgøret udtalte et par FC Midtjylland-spillere og Bo Henriksen, at AGF var heldige i opgøret, men det har David Nielsen ikke meget tilovers for.

»Det er ligegyldigt, om det er heldigt eller ej, de var heller ikke helt uheldige sidst. Vi er glade for at have vundet 3-0. De er et stort hold, og de fører ligaen, og de vil altid mene, de er bedst, og det må de gerne. I dag vandt vi, og det er vi glade for.«

Patrick Mortensen kom også på tavlen for første gang i åbent spil i denne sæson, og det er selvfølgelig vigtigt for holdet, siger David Nielsen.

»Det betyder meget at få Patrick i gang, han har skullet høre meget for, at han ikke scorer nok. Holdet lider med ham og har måske mistet lidt tro, når han ikke scorer. Men han sparkede den der ind med den største selvfølgelighed. Det var fantastisk at se, og det var et godt mål.«

Søndagens resultat har også givet en stor tro på tingene enden AGF møder FC København i Parken 21. november.

»Det betyder meget at lykkes, og vi har tro på tingene i Parken, det er vigtigt, hvis vi skal lave et resultat.«