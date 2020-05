Det er 23 år siden, at AGF sidst vandt et sæt medaljer i Superligaen.

Men udsigten til et tidligt uddelt sæt af bronze, som aarhusianerne ligger til inden corona-genstarten, er ikke noget, der kan få cheftræner David Nielsen til at slikke sig om munden.

»Jeg er glad for, at vi får lov til at starte op nu. Det betyder meget for os i AGF, men også for mig, fordi jeg elsker det, jeg laver.«

Så du havde ikke foretrukket, at I var stoppet nu og havde fået bronzemedaljerne?

»Nej, det havde været frygteligt. Det klart bedste scenario er at komme i gang igen nu,« siger David Nielsen.

Han og AGF-spillerne har startet ugen med for første gang at være tilbage på træningsbanen på Fredensvang sammen og uden restriktioner. Altså med David Nielsen på sidelinjen.

For AGF-spillerne kom i vælten, da Århus Stiftstidende kunne afsløre, at en gruppe spillere brugte klubbens faciliteter til at holde sig i gang på trods af hjemsendelsen. Spillerne har undskyldt og taget ansvaret, og selv om cheftræneren helst ikke vil gå for specifikt ind i sagen, tager han noget positivt ud af den.

»Alle de her arbejdsting gider jeg ikke forholde mig til. Jeg forholder mig til det som træner. Jeg har prædiket for dem hver dag som træner i den tid, jeg har været her, at i dag er den vigtigste dag, og du skal gøre alt, hvad du kan i dag,« siger David Nielsen og fortsætter:

»Førhen beskyldte vi fodboldspillere for ikke at være professionelle, fordi de ikke gad træne, men hellere ville ud i byen og drikke bajere. Det siger meget om, hvordan fodboldkulturen har ændret sig.«

Der er kun lidt over to uger til, at Superligaen igen brager af sted. Mod mesterskab, medaljer, nedrykning og overlevelse. Nogle klubber har holdt motorerne i gang under coronanedlukningen, mens andre er kørt hjem i garagen for at redde økonomien med hjælpepakker.

I AGF har spillerne i alt været hjemsendt lidt over to uger undervejs, og nu er David Nielsen klar til at få svar på, hvor seriøse hans spillere har været.

Det får stor betydning for den enkelte spiller, hvor god han har været til at passe på sin egen krop. Der har ansvaret ligget på den enkelte spiller ude i hans egen bopæl, og hvad han har følt, at han skulle lave. Og hvad han har haft lyst til at lave. Man kommer til at se direkte ind i sjælen på alle hold her.

AGF genstarter sæsonen med et lokalopgør mod Randers torsdag 28. maj. Det bliver den første Superliga-kamp i næsten 12 uger. Med en opstart på bare tre uger bliver det en hektisk afslutning på Superligaen, hvor slutspillene venter.

»Nu handler det om at være klar. Så starter det op. Det bliver ragnarok.«

»Det er vanvittigt vigtigt. Der er ikke blevet spillet fodbold i lang tid, og pludselig starter vi op i en ny setting. Det er livsvigtige kampe, som alle skal ud og spille. Det er ikke som en almindelig vinteropstart, hvor man kan komme mere stille og roligt i gang. Nu starter vi op i den mest afgørende fase af sæsonen,« siger David Nielsen.

Kan du forstå, hvis nogle klubber mener, at det bliver lidt unfair med det sidste stræk, når nogle har haft markant dårligere forberedelser end andre?

»Nu er der små tre uger, og de fleste har været i gang med at træne i nogle dage nu. Jeg tror ikke på, at det er det, der afgør ligaen.«