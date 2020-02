David Nielsen har haft enorm succes i rollen som cheftræner i AGF, siden han i efteråret 2017 afløste fyrede Glen Riddersholm.

Holdet har overvintret på tredjepladsen i Superligaen og kommer ind til den sene forårspremiere mod Horsens - efter opgøret sidste weekend mod Randers blev aflyst - med en finalesejr på 1-0 over FC København ved Atlantic Cup i Portugal.

I december valgte David Nielsen at forlænge sin kontrakt frem til sommeren 2023.

»Jeg er rigtig glad for at være i AGF, hvor vi længe har haft gang i en god og spændende udvikling. Det vil jeg gerne fortsætte med at bidrage til og arbejde videre i det spor, vi i fællesskab har lagt.«

AGF's cheftræner David Nielsen. Foto: Henning Bagger Vis mere AGF's cheftræner David Nielsen. Foto: Henning Bagger

»Så jeg er slet ikke klar til at forlade AGF, hvor jeg er omgivet af dygtige og kompetente folk – både omkring ligaholdet og i talentsektoren – og hvor jeg til daglig får lov til at arbejde med dygtige spillere i en fantastisk klub – det vil jeg fortsat gerne være en del af. Så jeg er meget glad for, at vi nu har lavet en ny aftale,« sagde han ved den lejlighed.

Knap to måneder senere lægger David Nielsen i en samtale med B.T. ikke skjul på, at han er glad for sit valg.

»Det handler om commitment. Jeg kan se mig selv være i klubben over en længere periode. Det afgør mange af de beslutninger, man træffer,« siger David Nielsen.

På spørgsmålet om, hvorvidt den forlængede aftale er med til at give ham ro set i et jobmæssigt perspektiv, er han leveringsdygtig i dette svar:

AGF's træningsresultater Efter nytår har den danske Superliga-klub AGF spillet syv træningskampe: 2-1 over Viborg FF

0-2 mod AaB

5-4 over FC Nordsjælland

3-3 mod Slavia Prag

2-1 over BK Häcken

1-0 over FC København (finale ved Atlantic Cup)

1-1 mod Østersunds FK

»Ro og AGF er ikke to ord, der hænger sammen. Men den elektricitet, der er i denne fodboldklub, giver mig motivation til at fortsætte. Fodboldverdenen er sådan, at det ikke er sikkert, at jeg er her tre et halvt år mere, da jeg kan nå at blive fyret mange gange inden da.«

Set fra sidelinjen virker det, som om David Nielsen er mere rolig og afbalanceret end nogensinde.

Den betragtning er David Nielsen tilsyneladende ikke uenig i.

»Når man er fodboldtræner, har man et ansvar over for en samlet spillertrup. Så kan man ikke være så følelsesmæssigt involveret i tingene. Man er nødt til at distancere sig lidt og se tingene i perspektiv,« lyder David Nielsens slutreplik.