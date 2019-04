Skudstatistikken hed 26-7 i AC Horsens favør. Men AGF vandt kampen 3-1.

AC Horsens, som inden søndagens opgør var uden sejr i de seneste ni kampe, kom ellers blæsende ud fra start. De styrede kampen og havde flere gode chancer til at

score. Men så udnyttede AGF deres første chance midtvejs i første halvleg, og ved pausen stod der 3-0 til AGF.

»Vi er i en situation lige nu, hvor alt der kan gå imod, går imod os,« konstaterede cheftræner Bo Henriksen også efter kampen.

Resultatet betyder, at AC Horsens nu skal spille minimum Playoff-kampe om nedrykning. Et hårdt slag for de gule, som i sidste runde var et målmandsdrop fra også

at klare frisag. Dermed hedder den nu 10 kampe i træk uden sejr for Horsens-mandskab, men det tager Bo Henriksen med vanlig ro.

Kasper Lunding, AGF, og Bjarke Jacobsen, AC Horsens, i superligakampen mellem AGF og AC Horsens på Ceres Park Arena i Århus, søndag den 28. april 2019. . (Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix) Foto: Ernst van Norde Vis mere Kasper Lunding, AGF, og Bjarke Jacobsen, AC Horsens, i superligakampen mellem AGF og AC Horsens på Ceres Park Arena i Århus, søndag den 28. april 2019. . (Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix) Foto: Ernst van Norde

»Det er jo sådan, det er lige nu. Vi får ikke noget forærende, og det skal vi heller ikke forvente. Men vi skal forvente, at vi gør vores bedste, og det gjorde vi i dag. Det er en præstation, som indikerer, at vi har mulighed for at vinde. Og det er en rar følelse at stå med, så min puls har det godt, jeg er glad, og jeg kommer til at sove godt.«

Du virker også som en mand af overskud, og som er mental stærk. Men det er jo ikke sikkert, dine spillere er det. Hvordan arbejder du med dem i den her periode?

»Kærlighed. Der er ikke noget ego i det mere. Vi står her alle sammen stort set nøgne på en fed måde. Nu er vi i den grad i søgelyset i forhold til, at nu skal vi præstere for hinanden, og vi skal præstere for at undgå nedrykning. Og det er noget af det, som jeg synes er mest spændende som menneske. Hvad er det for nogle mekanismer, som får os til at turde – turde fejle,« sagde han og tilføjede.

»Gutterne turde i dag. Og så får de ikke resultat, de ønsker, og så handler det om, hvem tør at stå der næste gang igen. Og det er jeg ikke i tvivl om, at alle sammen

gør.«

Superligakampen mellem AGF og AC Horsens på Ceres Park Arena i Århus, søndag den 28. april 2019.. (Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix) Foto: Ernst van Norde Vis mere Superligakampen mellem AGF og AC Horsens på Ceres Park Arena i Århus, søndag den 28. april 2019.. (Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix) Foto: Ernst van Norde

På den anden trænerbænk udviste David Nielsen efter kampen lettelse over, at han og AGF-mandskabet ikke skal igennem det samme som sin trænerkollega. Og netop Bo Henriksen har David Nielsen et lidt særligt forhold til, og derfor føler han også med ham.

»Vi har fulgt hinanden som trænere her i Danmark, men vi har også spillet sammen, og jeg har boet omme bag i Bos bil, da vi var 17-18 år. Så Bo har jeg et rigtig godt

forhold til, og det er en hård skæbne for dem nu. Også med den spiral, de er inden i,«sagde han og tilføjede.

»Men det er det, fodbold kan gøre. Det er små ting. Det er derfor, at vi trænere skaber os vanvittigt, for hvis én lille ting tipper over, så kan du tabe en kamp. Det er så ømfindtligt det hele, og selv når man føler sig i et godt ’mode’, så er det vigtigt at minde sig selv om det. Det er også det, vi skal minde os selv om nu,« sagde David

Nielsen.

For Bo Henriksen og resten af Horsens-mandskabet venter der nu to hæsblæsende Playoff-kampe mod Vendsyssel. Og den karismatiske træner føler sig overbevist om, at de nok skal klare skærene.

»Jeg ved, at vi kan vinde, og jeg ved også, at vi overlever.«