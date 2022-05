David Nielsen er færdig som træner i AGF.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse. Heri lyder det, at aarhusianerne skal have ny cheftræner fra den kommende sæson.

»David Nielsen har været en fantastisk træner for AGF gennem flere sæsoner og har skabt flotte resultater for klubben. Men nu er vi nået til vejs ende efter fem år, hvor den seneste sæson på ingen måder har været tilfredsstillende,« siger klubbens sportschef, Stig Inge Bjørnebye.

»Energien er brugt, og vi trænger til nye ideer og en frisk start – derfor er tiden nu inde til, at vores veje skal skilles,« siger han desuden.

David Nielsen fik sin trænerdebut for den jyske klub den 16. oktober 2017. For to år siden lykkedes det at vinde bronzemedaljer, mens klubben sidste år sluttede som nummer fire.

Denne sæson er det dog gået gevaldigt ned ad bakke for AGF, der først missede top-6. Og den seneste tids statistik taler da også sit tydelige sprog.

For klubben har ikke vundet i 13 kampe i træk, og AGF ligger lige nu akkurat over nedrykningsstregen med tre point ned til Vejle, der ligger under.

»AGF har brug for en ny cheftræner, der kan komme ind med den samme ild, som jeg i sin tid kom med. Jeg havde håbet, at jeg kunne aflevere holdet et bedre sted i tabellen, end hvor vi sluttede i denne sæson, men sådan skulle det ikke gå. Men AGF er heldigvis et godt sted som klub, og der er mange gode kræfter, der kan fortsætte arbejdet,« siger David Nielsen i pressemeddelelsen.

AGF oplyser, at de forventer at have en ny cheftræner på plads inden spillerne vender tilbage fra sommerferie den 16. juni.

Der mangler en enkelt kamp i Superligasæsonen, og her skal AGF møde FC Nordsjælland på hjemmebane. Og det bliver med David Nielsen i spidsen for sidste gang.

»Jeg vil gerne sige tak til Aarhus for den varme støtte, jeg og min familie altid har fået, og tak til de spillere, som gennem tiden blødte med mig for klubben og for trøjen,« siger han.