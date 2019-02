AGF vandt fredag aften sikkert 2-0 over Esbjerg, men sejren kunne være blevet større.

Det kunne den blandt andet, da nyindkøbet Patrick Mortensen havde en kæmpe chance, da stillingen hed 1-0 til AGF.

Men i stedet for at sparke kuglen sikkert ind, prøvede han at lobbe den over keeper Jeppe Højbjerg, som nemt greb afslutningen.

»Jeg ved ikke, om jeg var nervøs (for at smide føringen væk, red). Jeg ville gerne have scoret 2-0-målet, da Patrick (Mortensen, red.) prøver at chippe den i stedet for at sparke den ind, men det viser også, at han har tro på sig selv, og det kan jeg faktisk meget godt lide,« siger han blandt andet efter kampen.

AGF havde hele fire debutanter på banen. Derudover startede også 19-årige Kasper Lunding på banen, og samtlige fem viste gode takter.

»Jeg ser muligheder. Jeg sætter ikke et hold op, hvor jeg står og er nervøs. Og hvad hvis vi havde tabt den her kamp, havde sæsonen så været slut,« spørger han retorisk og fortsætter:

»Alle de der ting, der bliver malet op, og som også bliver malet op før kampen: Vi skal jo vinde, ellers så er alt slut pludselig. Jeg kan jo ikke træne et hold med et udgangspunkt i alt det, der kan gå galt. Det dur ikke. Jeg sætter et hold op, hvor jeg ser mulighederne i det, jeg kan gøre.«

David Nielsen fortæller, at de nye spillere har trænet godt og er blevet kørt ind truppen.

Tobias Sana scorede to gange i fredagens opgør mod Esbjerg. Foto: Bo Amstrup Vis mere Tobias Sana scorede to gange i fredagens opgør mod Esbjerg. Foto: Bo Amstrup

David Nielsen var særligt imponeret over 19-årige Kasper Lunding.

»Så godt, har han ikke spillet i træningskampene. Imponerende,« siger han.

AGF vandt sikkert kampen og gav ikke mange chancer væk. David Nielsen er glad for sejren. Særligt fordi den kommer i kølvandet på gode præstationer i klubbens overståede træningskampe.

»Man håber altid på, at vi kan få det samme frem, når det gælder point. Træningskampe kan være noget farlig noget, hvis man er for selvsikker og har for meget tro på det, man laver, fordi det ser godt ud i en træningskamp: Hvis vi ikke havde været lige så kliniske som i vores træningskampe, havde vi selvfølgelig kommet i problemer, men vi viser alle de ting, vi viste i træningskampene, så det var rigtig godt,« siger han.

AGF ligger nu nummer otte i Superligaen.