Mor er FC København-fan. Far er Brøndby-fan.

Sådan en kombination er set før, når man kommer fra Hvidovre på Vestegnen, men samtidig i en årrække med FC København-dominans. Mohamed Daramy kommer fra Brøndby-land i en FCK-tid.

»Da vi var yngre, var det meget blandet, hvem man holdt med. Man holdt altid med dem, der var bedst. Der var mange FCK-fans, men så var der også en del Brøndby-fans, når nu jeg kommer fra Vestegnen,« siger Mohamed Daramy og fortsætter:

»Der er mange Brøndby-fans i Hvidovre. Når jeg tager hjem, kan jeg se, at der hænger mange Brøndby-flag ud af vinduerne. Men det er ikke, fordi der kommer nogle hen til mig og siger noget. Folk, der har kendt mig, siden jeg var lille, har altid vidst, at jeg var god til fodbold, og de støtter mig bare, selv om de siger: 'Ah, kan du ikke lige skifte til Brøndby?'. Men det går nok.«

Den 18-årige offensivspiller er i spil til at komme på banen søndag, når der er derby klokken 14. Og som han tidligere har fortalt i et større interview med TV3 Sport, var han blot en uge fra at vælge Brøndby frem for FC København i sin tid. Et valg, der blev præget af moderens og faderens forskellige tilhørsforhold.

»Min far holder rigtig meget med Brøndby. Han ville rigtig gerne have mig derud. Og så ville min mor have, at jeg skulle tage til FCK. Det var et svært dilemma mellem forældrene, men jeg er glad for, at jeg valgte det rigtige i sidste ende,« siger Mohamed Daramy.

Mohamed Daramy valgte FC København, men selv ikke dét valg har kunnet ændre faderens følelser for sønnens ærkerivaler.

»Han støtter mig, uanset hvilken klub jeg spiller for. Om det er en klub, han holder med eller ej. Men han er stadig Brøndby-fan, så jeg må se, om jeg kan få ham overtalt lidt,« siger Daramy, som er lykkedes lidt med sine overtalelsesevner:

»Han går med min trøje, så jeg har lokket ham lidt. Det bliver han nødt til.«

Hvem holder han med, hvis du sidder på bænken hele kampen på søndag?

»Jeg vil tro, at han er splittet. Han har jo været Brøndby-fan i mange, mange år, så det er ikke, fordi jeg bare lige kan få den twistet. Men hvis jeg spiller, holder han selvfølgelig med mig og FCK. Jeg tror, at han håber, det går godt for os.«

Opbakning eller ej så er Mohamed Daramy klar til derby søndag, hvis Ståle Solbakken igen giver den unge spiller chancen fra start, som det skete i Superliga-premieren mod OB. Her tabte FC København 3-2 efter en ekstremt skidt første halvleg.

Det ændrer ikke på troen på egne evner hos Mohamed Daramy.

»De er jo ved at få et godt hold nu. Men de er stadig langt fra os. Jeg vil stadig sige, at vi er bedre end dem, selv om de nok vil sige, at de er bedre end os. Men vi kæmper om pokaler og spiller i Europa League og kæmper om førstepladsen, mens de kæmper for at komme i top-seks,« siger Mohamed Daramy, som sikkert også godt kan bruge en derbysejr til næste gang, han ser sin far.

»Vi snakker altid om fodbold, og så nævner jeg lige for ham, at det ikke går så godt for Brøndby. Men der er ikke så meget andet i det end, at han holder med dem.«