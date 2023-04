Lyt til artiklen

Mohamed Daramy gik all in, da han svingede forbi sin frisør lørdag aften.

For da FC København-stjernen søndag eftermiddag trådte ind på plænen i Parken til topkampen mod FC Nordsjælland, fik han i hvert fald flere af tilskuerne til at tabe kæben over den hårfarve, han havde bestemt sig for at få dagen forinden.

Den danske landsholdsspiller havde nemlig valgt at få farvet sit hår blåt. En beslutning, der kom lidt ud af det 'blå'.

»Jeg havde brug for noget nyt, sagde jeg til min frisør i går aftes (lørdag, red.). Jeg var træt af det hår, jeg havde, og så ville jeg spice den lidt op. Det var meget spontant, og min frisør spurgte: 'Mener du det?« fortæller Daramy efter søndagens guldduel.

Mohamed Daramy med den nye frisure. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mohamed Daramy med den nye frisure. Foto: Liselotte Sabroe

En kamp, hvor den nye frisure havde formået at skabe et endnu større pres på kantspilleren. I hvert fald hvis man spørger holdkammeraterne.

»De flækkede af grin, da jeg kom ind ad døren. Men de siger, det kun er mig, der kan bære sådan noget. Så jeg tænkte, jeg hellere måtte præstere med sådan en frisure, og det gjorde jeg heldigvis,« lyder det fra Daramy.

Det er ikke, fordi du har tabt et væddemål?

»Nej, nej. Jeg har set, at Kylian Mbappé har lavet den før, så jeg tænkte, jeg også ville prøve det. Det kunne se godt ud på mig, var min tanke.«

Én af dem, der blev chokeret over at se Daramys nye look, var holdkammeraten Christian Sørensen.

»Det dér, det er en tabt sag. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Folk sagde til Mohamed i omklædningsrummet, at han som minimum skyldte to kasser for det. Så vi må se, hvad farve det bliver næste gang. Det skal bare ikke være gult,« fortæller backspilleren.

Med den nye frisure på toppen formåede Mohamed Daramy at sende Parken i ekstase, da han scorede til 1-1 i søndagens opgør.

FC København endte i øvrigt med at vinde opgøret 2-1, og dermed ligger københavnerklubben nummer ét i Superligaen.

