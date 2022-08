Lyt til artiklen

Første skridt i slutspurten frem mod VM blev taget i dag for Mohamed Daramy.

Og han er tilfreds med, hvordan hans comebackkamp faldt ud i lokalbraget mod Brøndby IF i Parken, hvor han viste tårnhøjt niveau i 4-1-massakren.

Og så gør det ikke noget, at Superliga-stjernen foldede sit store talent ud for øjnene af landstræner Kasper Hjulmand, som var til stede i nationalarenaen.

»Det er fedt at han kommer og ser kampene,« siger Daramy, som dog ikke ønsker at ligge for meget betydning i en enkelt veloverstået kamp i forhold til sine chancer for at komme med til VM.

»Det er ikke noget, jeg fokuserer på lige nu. Jeg fokuserer på at få tre point og komme ind og bidrage og hjælpe holdet. VM har jeg ikke lagt energi i. Om han er her eller ej, så skal jeg præstere godt. Men det var da tilfredsstillende, det jeg viste,« siger den 20-årige kantspiller.

Han har selv erklæret, at den etårige lejeaftale, han har lavet med FCK, efter et svært første år I Ajax Amsterdam, hænger sammen med, at han skal have spilletid for at spille sine chancer for at komme med Danmark til VM større.

»Alle vil gerne til VM. Det er stort jo. VM fylder noget, det er et stort mål, jeg har. Men egentlig vil jeg bare gerne spille. Det kan jeg herhjemme i FCK. Det er utrolig fedt,« siger Daramy, som dog ikke har taget Hjulmand direkte med på råd, da han valgte at vende midlertidigt hjem til FCK.

»Jeg har ikke talt med ham om mit skifte,« siger han.

Jess Thorup siger, at han tror og håber på projekt Daramy-til-VM:

»Vi har et mål sammen om at vinde kampe, men jeg tror helt sikkert, at han har et mål om at komme til VM. Men det kommer an på præstationerne. Det er ikke utænkeligt, at det lykkes. Det vigtigste for mig er, at det skal gå godt for FCK, så er det Hjulmand, der skal afgøre, om Daramy skal med til VM,« lyder det fra FCK-træneren.