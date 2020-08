Sisto, 'Zanka', Durmisi og Wass.

Denne sommer har være fyldt med saftige transferrygter, hvor flere af de store danske navne er blevet meldt på vej hjem til den danske Superliga.

Men er Mathias 'Zanka' Jørgensen virkelig på vej til endnu en FCK-retur, og hvad med Sisto og FC Midtjylland? Og er det overhovedet realistisk at se Riza Durmisi og Daniel Wass tilbage i Brøndby-trøjen allerede nu?

B.T.s fodboldredaktør, Michel Wikkelsø Davidsen, giver her sin vurdering.

Mathias 'Zanka' Jørgensen – fra Fenerbahce til FC København

Den 30-årige forsvarsspiller har allerede taget turen tilbage til hovedstaden én gang, men situationen i Fenerbahce er uholdbar, og derfor har tyrkiske medier også meldt den danske landsholdsspiller retur til FC København.

»Som jeg hører det, så er det ikke noget, der er lige op over, men Ståle Solbakken kunne godt tænke sig at få ham tilbage. Det ville passe perfekt. Han kender spillestilen og kulturen, men 'Zanka' har så mange penge til gode i Tyrkiet, at det ikke ligger lige for med en retur til København,« siger fodboldredaktøren.

»Det ville kræve, at han får lavet en aftale med Fenerbahce, hvor han får en del af sin løn, før det skal kunne lade sig gøre. Og først derefter skal han og FCK så blive enige om en lønpakke. Specielt den sidste del er noget, der vil kræve nogle forhandlinger, hvor 'Zanka' skal slække på nogle af sine krav.«

Pione Sisto – fra Celta Vigo til FC Midtjylland eller FC København

Det har været en mildest talt kaotisk periode for den kreative danske kant, der har være ude af holdet længe og ikke virker til at være blandt de foretrukne i spanske Celta Vigo. FC Midtjylland vil meget gerne have 'drømmespilleren' retur, men lønnen er en hindring. Senest skulle København også være kommet på banen.

Foto: ANDREU DALMAU Vis mere Foto: ANDREU DALMAU

»Det kan godt være, at det ikke kører for ham i Celta Vigo, men som jeg hører det, så er han vist ret glad for at være og bo i Spanien. Så jeg tror ikke, at han er ivrig efter at vende hjem til Danmark.«

»Når det så er sagt, så er det en spiller, der ville være en stor stjerne at få hjem og noget, som begge klubber i den grad kunne have en interesse i. Men så er spørgsmålet så, om han kunne finde på at skære FC Midtjylland fra for at tage til FCK. Det er jeg meget i tvivl om.«

Riza Durmisi – fra Lazio til Brøndby IF

Den 26-årige venstreback er mere eller mindre gået i stå i de seneste to sæsoner, som har været plaget af skader i både Lazio og i franske Nice, som han var udlejet til. Derfor har italienske medier også rygtet Durmisi retur til den københavnske Vestegn, men Michel Wikkelsø Davidsen tror ikke på den, som det ser ud lige nu.

»Jan Bech Andersen er helt vild med ham, og Carsten V. Jensen ser ham også som det ultimative at hente hjem til venstrebacken. Men 'CV' kigger også ekstremt meget på budgettet og er super opmærksom på at have et Brøndby i balance, og derfor er den noget urealistisk.«

Foto: VALERY HACHE Vis mere Foto: VALERY HACHE

»Durmisi vil i den grad have penge med hjem til Danmark, og det ville kræve, at Jan Bech ville finde en fidus frem og finde pengene, men ville Carsten V. Jensen være villig til det, når han hele tiden snakker om at gøre det til en bæredygtig klub? Jeg tror ikke, det er i det her transfervindue, at han vender hjem. Så ville det kræve så meget forklaring fra 'CV', sådan som han har prædiket, og det tror jeg ikke, han orker.«

Daniel Wass – fra Valencia til Brøndby IF

Kaosset i spanske Valencia er kolossalt, efter ledelsen har sat hele holdet til salg bortset fra en enkelt. Derfor tyder alt også på, at 31-årige Wass skal se sig om efter en ny klub, og den danske altmuligmand har gjort det klart, at der kun er én Superliga-klub, han vil spille for – Brøndby.

Alligevel tror fodboldredaktøren, at det er en postgang for tidligt.

Foto: PAOLO MAGNI Vis mere Foto: PAOLO MAGNI

»Han ville være et giga-scoop for Superligaen i forhold til dengang, han smuttede, men der er langt fra Valencia til Brøndby. Jeg tror, der er et trappetrin mellem Valencia og Superligaen for Daniel Wass.«

»Der skal nok være en anden spansk klub på et højt niveau, der vil melde sig på banen. Økonomi er også vigtigt og i forhold til, at han stadig har vist, at han har niveauet til en rigtig god klub, så tror jeg ikke, at Brøndby er det rigtige sted for ham endnu.«