Tommy Bechmann er ikke længere ekspert hos Eurosport.

Den 37-årige eks-fodboldspiller hos Esbjerg, Bochum, Sønderjyske og Freiburg skal efter to år som ekspert og kommentator på tv-kanalen finde nye græsgange.

»Det har været deres ønske, kan man sige. De ville en anden vej,« fortæller Tommy Bechmann til B.T. Sport.

»Der er ikke så meget at sige eller gøre ved det. Det er selvfølgelig trist, men det er også okay. Man bliver altid ærgerlig over sådan noget, men så må man bare finde på noget andet,« siger den tidligere fodboldspiller, der afslørede nyheden på Twitter torsdag.

2018 blev mit sidste år hos Eurosport. To lærerige år, fyldt med oplevelser, nye erfaringer og ikke mindst en masse nye fantastiske bekendtskaber!

Hvad fremtiden bringer er endnu uvist, men 2019 bydes velkommen med alle de nye udfordringer som det må bringe. — Tommy Bechmann (@TommyBechmann) 3. januar 2019

Tommy Bechmann stoppede sin aktive karriere hos Sønderjyske i 2017 og gik ganske hurtigt over i en ekspertrolle, som han har været glad for at prøve kræfter med.

»Jeg har virkelig nydt mine to år der. Jeg har mødt en masse mennesker, og det har været utrolig lærerigt. Det krævede dog lidt en tilvænningsperiode at skulle lære at, jeg vil ikke sige rakke ned på, men i hvert fald tage de mere kritiske briller på, når man taler om sine kollegaer.«

»Som jeg ser på det, så er jeg i hvert bare mere positiv over de to år, jeg har haft hos Eurosport,« siger Tommy Bechmann.

Nyheden om, at han ikke skulle fortsætte i 2019 hos Eurosport, har Tommy Bechmann kendt til i længere tid forud for torsdagens tweet.

Danmark vinder en U21-landskamp over Norge 2-0 den 6. juni 2003. Tommy Bechmann lavede begge mål. Foto: Mogens Flindt Vis mere Danmark vinder en U21-landskamp over Norge 2-0 den 6. juni 2003. Tommy Bechmann lavede begge mål. Foto: Mogens Flindt

Hvad fremtiden bringer er endnu usikkert, men han håber, at det bliver inden for fodboldens verden.

»Jeg er åben for det meste, men jeg har stort set brugt de sidste 25 år at mit liv på fodbold, hvoraf 15 år af dem har været fuldtids. Så jeg vil meget gerne blive inden for fodbold, måske i en ekspertrolle eller en trænerrolle,« der dog ikke har tanker om topjobs inden for trænerverdenen.

»Jeg har kun taget den første trænerlicens, som man får foræret som fodboldspiller. Hvis det skal være, er det i en trænerrolle eller som ungdomstræner.«

Tommy Bechmann spillede 21 ungdomslandskampe og tre ligalandsholdskampe for Danmark. I de kampe blev det til 13 mål.