Selv om Vejle Boldklub er rykket ud af Superligaen, fejler ambitionerne ikke noget i traditionsklubben.

Således kan B.T. afsløre, at den østjyske traditionsklub opgraderer den sportslige sektor med et prominent dansk fodboldnavn.

I en ny stilling som ‘head of coaching’ har Vejle Boldklub hyret Keld Bordinggaard, lyder det nemlig i B.T.s podcast ‘Transfervinduet’ i denne uge.

56-årige Bordinggaard er tidligere U21-landstræner og assistenttræner for Danmarks landshold, ligesom han har erfaring fra trænerjobbet i Silkeborg IF i Superligaen og assistenttrænerjobbet under Kasper Hjulmand i Mainz 05.

Keld Bordinggaard har trænet U21-landsholdet. Foto: Henning Bagger

Keld Bordinggaard, som selv har spillet i den røde trøje som aktiv, får det overordnede ansvar for talentafdelingen under talentchef Sten Thychosen.

Hans primære rolle bliver at binde talentafdelingen sammen med i A-truppen i Vejle Boldklub. Bordinggaard ventes at blive præsenteret officielt i morgen tidlig. B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Bordinggaard og Vejle Boldklub.

Superliga-nedrykkerne vil ifølge B.T.s oplysninger satse endnu mere på talentudviklingen i de kommende år.

Derfor ser klubben det også som et vigtigt statement, at de er ved at sælge målmandstalentet Andreas Jungdal til selveste AC Milan.

